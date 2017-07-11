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09:50 (мск), источник: Вести - Самара

В самарском регионе начала работать мобильная приемная губернатора

В Самаре начала работать мобильная приемная губернатора. Ее главная особенность — специалисты министерств и ведомств выезжают туда где у жителей возникают проблемы. Какие вопросы обсуждались сегодня и удалось ли их решить, расскажет Елена Фролова.

Три новостройки на улице Ново-Садовой сданы в эксплуатацию в феврале этого года. Однако, переехав, люди столкнулись с проблемами. Все стройматериалы, по словам жильцов, оказалось невозможно поднять на лифте. Да и самим частенько приходилось ходить пешком.

Главная цель мобильной приемной губернатора — разобраться на месте с вопросами, которые волнуют граждан. До этого информация заранее отрабатывается вместе с профильными ведомствами, чтобы не упустить все возможные варианты разрешения проблемы. И уже есть первые результаты.

Специалисты мобильной приемной губернатора будут держать решение вопросов на контроле и готовы и дальше помогать жильцам дома.

Комментарии
1
Андрей Плаксин
За серьёзный вопрос взялись. Наверное, долго выбирали из самых сложных.
Стоило бы начать с коммунальных платежей: их платят все и, порою, за воздух. Да и локально бы дороги делали бы: на некоторых незаметных ямах невольно, к примеру, тот же мотоциклист может убиться.
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