В самарском регионе начала работать мобильная приемная губернатора

Три новостройки на улице Ново-Садовой сданы в эксплуатацию в феврале этого года. Однако, переехав, люди столкнулись с проблемами. Все стройматериалы, по словам жильцов, оказалось невозможно поднять на лифте. Да и самим частенько приходилось ходить пешком.

Главная цель мобильной приемной губернатора — разобраться на месте с вопросами, которые волнуют граждан. До этого информация заранее отрабатывается вместе с профильными ведомствами, чтобы не упустить все возможные варианты разрешения проблемы. И уже есть первые результаты.