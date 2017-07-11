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09:40 (мск), источник: РИА Новости

США распространили в СБ ООН проект резолюции по новым санкциям против КНДР

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. США распространили в СБ ООН проект резолюции, подразумевающий введение новых санкций в отношении КНДР в связи с предполагаемым испытанием межконтинентальной ракеты, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух дипломатов.

Источник: РИА Новости

Документ, подразумевающий введение новых ограничительных мер против Северной Кореи, был распространен среди постоянных членов Совета Безопасности — России, КНР, Великобритании и Франции. Официальный представитель миссии США при ООН не комментирует эту информацию.

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Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету 4 июля. Россия заявляла, что речь идет о ракете средней дальности, США — что о межконтинентальной ракете. Пуск обсуждался на экстренном заседании СБ ООН 5 июля. США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков говорил, что санкции «загоняют в тупик» проблемы на Корейском полуострове.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон в ближайшие дни представит Совету Безопасности ООН новую резолюцию с «пропорциональным ответом» Пхеньяну. США намерены усилить экономическое давление на страну. За новую резолюцию, которая ужесточит режим санкций в отношении Пхеньяна выступили и два других постоянных члена СБ ООН — Франция и Великобритания.

Комментарии
1
Виталий Сычёв
В СБ ООН проект резолюции надо внести как США и их шестёрки стравлевают меж собой страны и народы и как развязывают войны начиная с Вьетнама , кончая Сирией ...
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