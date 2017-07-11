США распространили в СБ ООН проект резолюции по новым санкциям против КНДР

Источник: РИА Новости

Документ, подразумевающий введение новых ограничительных мер против Северной Кореи, был распространен среди постоянных членов Совета Безопасности — России, КНР, Великобритании и Франции. Официальный представитель миссии США при ООН не комментирует эту информацию.

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Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету 4 июля. Россия заявляла, что речь идет о ракете средней дальности, США — что о межконтинентальной ракете. Пуск обсуждался на экстренном заседании СБ ООН 5 июля. США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков говорил, что санкции «загоняют в тупик» проблемы на Корейском полуострове.