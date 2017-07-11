Губернатор Хабаровского края встретился с представителями профсоюзного движения

Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся социально-трудовой сферы. В частности, речь шла о развитии экономики края, общественно-государственном сотрудничестве, совершенствовании системы безопасности труда на производстве, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Председатель краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко отметила, что совместные усилия органов власти и объединений работодателей направлены в первую очередь на улучшение социального самочувствия трудящихся. Ведется работа по повышению минимальной зарплаты, внедряются современные стандарты труда и отдыха.

Большое внимание, по ее словам, уделяется развитию спорта. Так, популярностью среди представителей трудовых коллективов пользуются состязания «Азарт. Здоровье. Отдых». Во время встречи прошла церемония награждения победителей этих соревнований. Губернатор региона вручил призерам подарки, почетные грамоты и благодарственные письма.

В свою очередь Вячеслав Шпорт подчеркнул, что в регионе многое делается для развития социальной сферы. Вместе с тем нужно сосредоточиться на повышении производительности труда.