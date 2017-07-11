Губернатор Хабаровского края встретился с представителями профсоюзного движения
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с профсоюзным активом региона.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с профсоюзным активом региона.
Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся
Председатель краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко отметила, что совместные усилия органов власти и объединений работодателей направлены в первую очередь на улучшение социального самочувствия трудящихся. Ведется работа по повышению минимальной зарплаты, внедряются современные стандарты труда и отдыха.
Большое внимание, по ее словам, уделяется развитию спорта. Так, популярностью среди представителей трудовых коллективов пользуются состязания «Азарт. Здоровье. Отдых». Во время встречи прошла церемония награждения победителей этих соревнований. Губернатор региона вручил призерам подарки, почетные грамоты и благодарственные письма.
В свою очередь Вячеслав Шпорт подчеркнул, что в регионе многое делается для развития социальной сферы. Вместе с тем нужно сосредоточиться на повышении производительности труда.
«Для этого необходимо постоянно заниматься созданием комфортных условий труда, а также проводить модернизацию и техническое перевооружение. В качестве положительного примера, которому должны следовать предприятия, хочу привести авиационный завод имени Гагарина. Эта работа здесь тщательно выстроена. Как результат — молодежь стремится трудоустроиться именно на авиазаводе», — отметил Вячеслав Шпорт.