Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фадеев обратится к Путину из-за ДТП с "пьяным мальчиком"
Эффект плацебо помогает и в спорте
Смягчен приговор подделавшей справку актрисе ради ужина с Путиным
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Российский актер Яценко получил приз фестиваля в Карловых Варах
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Рогозин высмеял подарок МИД Украины генсеку ООН – СМИ
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12Природные пожары в Калифорнии
11:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Губернатор Хабаровского края встретился с представителями профсоюзного движения

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с профсоюзным активом региона.

Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся социально-трудовой сферы. В частности, речь шла о развитии экономики края, общественно-государственном сотрудничестве, совершенствовании системы безопасности труда на производстве, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Председатель краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко отметила, что совместные усилия органов власти и объединений работодателей направлены в первую очередь на улучшение социального самочувствия трудящихся. Ведется работа по повышению минимальной зарплаты, внедряются современные стандарты труда и отдыха.

Большое внимание, по ее словам, уделяется развитию спорта. Так, популярностью среди представителей трудовых коллективов пользуются состязания «Азарт. Здоровье. Отдых». Во время встречи прошла церемония награждения победителей этих соревнований. Губернатор региона вручил призерам подарки, почетные грамоты и благодарственные письма.

В свою очередь Вячеслав Шпорт подчеркнул, что в регионе многое делается для развития социальной сферы. Вместе с тем нужно сосредоточиться на повышении производительности труда.

«Для этого необходимо постоянно заниматься созданием комфортных условий труда, а также проводить модернизацию и техническое перевооружение. В качестве положительного примера, которому должны следовать предприятия, хочу привести авиационный завод имени Гагарина. Эта работа здесь тщательно выстроена. Как результат — молодежь стремится трудоустроиться именно на авиазаводе», — отметил Вячеслав Шпорт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На архитектурном конкурсе определили будущий вид хабаровской дамбы
«Исламское государство» объявило о гибели аль-Багдади
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
Amnesty: сражения за Мосул привели к гуманитарной катастрофе
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
Школьник из США позвонил шефу Пентагона и взял у него интервью
Спорт
Лукаку сравнил Ибрагимовича с матерью: трансферные новости "Манчестер Юнайтед" официально завершил трансферную сагу имени Ромелу Лукаку и Уэйна Руни и уже готов попрощаться с Антони Марсьялем
Авто
Самая крутая (и умная) Audi: онлайн трансляция премьеры новой A8 Сегодня в Барселоне рассекретят новый представительский седан Audi A8. Похоже, будет бомба. Поэтому рекомендуем следить за прямым репортажем. Наш корреспондент уже на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль Звезда сериала «Универ» призналась, что продюсеры ей не доверяли
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
В России массово закрываются агентства недвижимости
Ставки по ипотеке упали до минимума
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь