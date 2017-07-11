Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Эффект плацебо помогает и в спорте
В Анапе произошла трагедия во время катания на катамаране
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Басурин: В зону АТО перебрасываются военнослужащие по призыву
Трамп призвал РФ оставить деятельность на Украине
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
8ДТП в Баварии
09:47 (мск), источник: РИА Крым

В Судаке назначили и.о. главы администрации

СУДАК, 11 июл — РИА Новости (Крым). На внеочередной сессии городского совета Судака депутаты назначили исполняющим обязанности главы администрации города Эмирсали Аблялимова, который ранее занимал должности заместителя главы администрации Судака.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на официальном сайте городского округа.

В ходе сессии депутаты приняли отставку главы администрации Судака Владимира Серова, который занял пост заместителя председателя Совета министров Крыма.

Серов поблагодарил депутатов за совместную работу и отметил, что согласно поручению главы Республики Крым он, как вице-премьер, будет курировать Судак и Ялту.

В ходе заседания также было принято решение назначить временно исполняющего обязанности главы администрации.

«Депутаты Судакского городского совета единогласно поддержали кандидатуру Эмирсали Аблялимова, ранее занимавшего должность заместителя главы администрации. Эмирсали Аблялимов будет исполнять обязанности главы администрации до вступления в должность главы администрации», — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности главы администрации города Судак Эмирсали Аблялимов.

Эмирсали Аблялимов родился 1 мая 1958 года в городе Палванташ (Узбекистан).

В 1986 году окончил юридический факультет Всесоюзного юридического заочного института, по специализации «правоведение».

С 1979 по 1998 годы проходил службу в органах внутренних дел. С 1998 по 2002 годы работал в должности следователя прокуратуры Судака.

С 2002 по 2003 годы занимал должность заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Судакского городского совета.

С 2003 по 2006 годы работал в должности заместителя прокурора, а затем прокурора г. Судака.

С 2006 — занимал должность заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Судакского городского совета.

16 декабря 2014 года был назначен на должность заместителя главы администрации Судака.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Захарова: нам не нужен 'парадный портрет' Крыма от иностранных СМИ
СМИ узнали об ответе России на изъятие дипсобственности в США
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
В Amnesty заявили о гуманитарной катастрофе из-за боев за Мосул
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
Школьник из США позвонил шефу Пентагона и взял у него интервью
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Петербуржцы задолжали за капремонт более миллиарда рублей
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь