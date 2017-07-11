В Судаке назначили и.о. главы администрации

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на официальном сайте городского округа.

В ходе сессии депутаты приняли отставку главы администрации Судака Владимира Серова, который занял пост заместителя председателя Совета министров Крыма.

Серов поблагодарил депутатов за совместную работу и отметил, что согласно поручению главы Республики Крым он, как вице-премьер, будет курировать Судак и Ялту.

В ходе заседания также было принято решение назначить временно исполняющего обязанности главы администрации.

«Депутаты Судакского городского совета единогласно поддержали кандидатуру Эмирсали Аблялимова, ранее занимавшего должность заместителя главы администрации. Эмирсали Аблялимов будет исполнять обязанности главы администрации до вступления в должность главы администрации», — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности главы администрации города Судак Эмирсали Аблялимов.

Эмирсали Аблялимов родился 1 мая 1958 года в городе Палванташ (Узбекистан).

В 1986 году окончил юридический факультет Всесоюзного юридического заочного института, по специализации «правоведение».

С 1979 по 1998 годы проходил службу в органах внутренних дел. С 1998 по 2002 годы работал в должности следователя прокуратуры Судака.

С 2002 по 2003 годы занимал должность заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Судакского городского совета.

С 2003 по 2006 годы работал в должности заместителя прокурора, а затем прокурора г. Судака.

С 2006 — занимал должность заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Судакского городского совета.