Патриарх Кирилл удостоил Валерия Шанцева орденом Русской православной церкви «Славы и Чести» III степени
Шанцев получил награду за многолетнее соработничество с Нижегородской епархией.
Шанцев получил награду за многолетнее соработничество с Нижегородской епархией.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева орденом Русской православной церкви «Славы и Чести» III степени.
Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, этот орден вручается реже, чем все иные награды РПЦ. Девизом ордена являются слова святого апостола Павла: «Слава и честь… всякому, делающему доброе».
Согласно информации, Валерий Шанцев получил награду «за многолетнее соработничество с Нижегородской епархией в деле возрождения духовной жизни». «Правительство Нижегородской области совместно с Нижегородской епархией реализуют проекты, направленные на
Ранее сообщалось, что в 2012 году Патриарх Кирилл вручил главе нижегородского региона орден Русской православной церкви преподобного Серафима Саровского I степени.
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Орден «Славы и Чести» учреждён 23 марта 2004 года определением Патриарха Алексия II и Священного синода Русской православной церкви.
Орденом награждаются главы государств и правительств, руководители международных и межправительственных организаций, главы церквей и конфессий, выдающиеся государственные и общественные деятели за значительный вклад в межцерковное и межрелигиозное сотрудничество, в дело укрепления мира и дружбы между народами.
Орден имеет три степени.
При награждении вручаются знак ордена, звезда, лента и грамота. Звезда и знак ордена носятся на правой стороне груди и при наличии других орденов Русской православной церкви. Располагаются вслед за Орденом святого равноапостольного великого князя Владимира.