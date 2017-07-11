Патриарх Кирилл удостоил Валерия Шанцева орденом Русской православной церкви «Славы и Чести» III степени

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева орденом Русской православной церкви «Славы и Чести» III степени.

Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, этот орден вручается реже, чем все иные награды РПЦ. Девизом ордена являются слова святого апостола Павла: «Слава и честь… всякому, делающему доброе».

Согласно информации, Валерий Шанцев получил награду «за многолетнее соработничество с Нижегородской епархией в деле возрождения духовной жизни». «Правительство Нижегородской области совместно с Нижегородской епархией реализуют проекты, направленные на духовно-нравственное просвещение общества и подрастающего поколения», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2012 году Патриарх Кирилл вручил главе нижегородского региона орден Русской православной церкви преподобного Серафима Саровского I степени.

СПРАВКА

Орден «Славы и Чести» учреждён 23 марта 2004 года определением Патриарха Алексия II и Священного синода Русской православной церкви.

Орденом награждаются главы государств и правительств, руководители международных и межправительственных организаций, главы церквей и конфессий, выдающиеся государственные и общественные деятели за значительный вклад в межцерковное и межрелигиозное сотрудничество, в дело укрепления мира и дружбы между народами.

Орден имеет три степени.