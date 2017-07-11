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09:52 (мск), источник: Actualitati.md

Украина вводит новые правила пересечения границы для молдаван

Официальный Киев в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказал о новом порядке пограничного контроля для иностранцев, въезжающих на территорию Украины.

Источник: Actualitati.md

Нововведение прокомментировал президент соседней страны Петр Порошенко, который заявил, что подобный контроль крайне необходим. Он уточнил, что по новым правилам пересекающих границу иностранцев будут фотографировать, а также снимать их отпечатки пальцев.

Для воплощения в жизнь новшеств Украина планирует потратить крупную сумму.

Порядок въезда в Украину на протяжении последних лет переживает множество изменений.

Отметим, что на данный момент въезд в Украину для граждан Молдовы безвизовый.

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