Украина вводит новые правила пересечения границы для молдаван

Источник: Actualitati.md

Нововведение прокомментировал президент соседней страны Петр Порошенко, который заявил, что подобный контроль крайне необходим. Он уточнил, что по новым правилам пересекающих границу иностранцев будут фотографировать, а также снимать их отпечатки пальцев.

Для воплощения в жизнь новшеств Украина планирует потратить крупную сумму.

Порядок въезда в Украину на протяжении последних лет переживает множество изменений.