Украина вводит новые правила пересечения границы для молдаван
Официальный Киев в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказал о новом порядке пограничного контроля для иностранцев, въезжающих на территорию Украины.
Официальный Киев в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказал о новом порядке пограничного контроля для иностранцев, въезжающих на территорию Украины.
Нововведение прокомментировал президент соседней страны Петр Порошенко, который заявил, что подобный контроль крайне необходим. Он уточнил, что по новым правилам пересекающих границу иностранцев будут фотографировать, а также снимать их отпечатки пальцев.
Для воплощения в жизнь новшеств Украина планирует потратить крупную сумму.
Порядок въезда в Украину на протяжении последних лет переживает множество изменений.
Отметим, что на данный момент въезд в Украину для граждан Молдовы безвизовый.