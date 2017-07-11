Назарбаев подписал закон, предусматривающий лишение гражданства за терроризм

Источник: Informburo.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК», сообщает сайт Акорды.

24 мая сообщалось, что проектом закона вносятся изменения и дополнения в семь кодексов и 46 законов.

«Дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства предусматривается в 21-й статье Уголовного кодекса Республики Казахстан. По 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях УК РК, предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства. Например, за акт терроризма по части третьей статьи 255 УК РК — “Создание и руководство террористической группой” и участие в её деятельности, часть третья статьи 257 УК», — сообщил тогда министр юстиции Марат Бекетаев.

Министр уточнил, что лишение гражданства будут регистрировать в уполномоченном органе на основе вступившего в законную силу обвинительного приговора суда.

Ввести уголовную ответственность за причинение вреда интересам страны было предложено Министерством юстиции в конце марта 2017 года.

Нурсултан Назарбаев подписал и закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления». Он предусматривает наделение сельских акимов правом взимать налог на транспорт и земельный налог с юридических лиц.