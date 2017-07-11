Сергей Аксёнов прокомментировал резолюцию ПА ОБСЕ по Крыму

Источник: КрымPress

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook прокомментировал принятую ПА ОБСЕ резолюцию с призывом к России отказаться от Крыма.

Участники Парламентской ассамблеи ОБСЕ по итогам ежегодной сессии в Минске приняли резолюцию «О восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины», в которой, в частности, содержится требование к России «отменить решение о незаконной аннексии» Крыма. Считаю, что это проявление русофобии и прямое оскорбление крымчан. Никакой правовой основы резолюция не имеет. Воссоединение Крыма с Россией произошло по воле подавляющего большинства населения полуострова и в соответствии с нормами международного права. Нет никакой «аннексии», есть свободный выбор свободных людей, — резко высказался С. Аксёнов.

Глава Республики добавил, что, проголосовав за резолюцию, европейские парламентарии откровенно и бессовестно проигнорировали не только права крымчан, но и базовые принципы демократии.