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10:17 (мск), источник: КрымPress

Сергей Аксёнов прокомментировал резолюцию ПА ОБСЕ по Крыму

Глава Республики уверен: резолюция — проявление русофобии и прямое оскорбление крымчан.

Источник: КрымPress

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook прокомментировал принятую ПА ОБСЕ резолюцию с призывом к России отказаться от Крыма.

Участники Парламентской ассамблеи ОБСЕ по итогам ежегодной сессии в Минске приняли резолюцию «О восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины», в которой, в частности, содержится требование к России «отменить решение о незаконной аннексии» Крыма. Считаю, что это проявление русофобии и прямое оскорбление крымчан. Никакой правовой основы резолюция не имеет. Воссоединение Крыма с Россией произошло по воле подавляющего большинства населения полуострова и в соответствии с нормами международного права. Нет никакой «аннексии», есть свободный выбор свободных людей, — резко высказался С. Аксёнов.

Глава Республики добавил, что, проголосовав за резолюцию, европейские парламентарии откровенно и бессовестно проигнорировали не только права крымчан, но и базовые принципы демократии.

Крым — не вещь, которую можно перекладывать с места на место по желанию политиков. Речь идёт о судьбах более чем двух миллионов граждан России. Последствием принятия подобных документов может быть только подрыв авторитета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, — пояснил крымский премьер.

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