Сегодня Рада рассмотрит законопроекты о КСУ, образовании и изменения в Бюджет-2017
Сегодня Рада рассмотрит вопрос назначения внеочередных местных выборов и утверждения календарного плана проведения седьмой сессии ВРУ.
Сегодня Рада рассмотрит вопрос назначения внеочередных местных выборов и утверждения календарного плана проведения седьмой сессии ВРУ.
Сегодня Верховная Рада Украины во втором чтении рассмотрит законопроекты о Конституционном суде Украины, об образовании и о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год».
Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня в рамках судебной реформы будут рассматриваться законопроекты, касающиеся внесения изменений в Бюджетный кодекс — относительно назначений во обеспечение деятельности КСУ, а также изменения в Хозяйственный и Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства Украины.
Парламент сегодня рассмотрит также законопроект, касающийся деятельности высших учебных заведений на территории Донецкой и Луганской областей.
Также сегодня будет рассматриваться вопрос назначения внеочередных местных выборов и утверждения календарного плана проведения седьмой сессии Верховной Рады Украины.
Кроме того, с предложениями президента сегодня повторно будет рассматриваться законопроект, касающийся уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке.