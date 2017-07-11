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11:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Виктор Толоконский прокомментировал повышение заработной платы депутатов края

Губернатор отметил, что у госслужащих края, действительно, низкая зарплата.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Виктор Толоконский прокомментировал повышение заработной платы депутатов краевого Законодательного собрания и членов правительства региона. Губернатор рассказал телеканалу «Енисей», что у госслужащих Красноярского края одна из самых низких зарплат в России.

«Откровенно говоря, зарплата у государственных служащих в Красноярском крае одна из самых низких в России. Вообще в России таких зарплат уже почти нет. Они не изменялись в течение десятка или более лет, поэтому здесь основания, аргументы, безусловно, есть», — говорит Виктор Толоконский.

Напомним, депутаты Законодательного собрания Красноярского края на последней сессии решили поднять себе зарплаты в 2 раза. Если сейчас обычный депутат получает на руки 100 тыс. рублей, то будет почти 200 тыс. рублей. Повышение состоится только в случае принятия поправок в краевой бюджет.

10 июля ведущий программы «Новое утро на ТВК» Александр Смол отметил находчивость депутатов и предложил телезрителям поаплодировать им. Видеозапись отрывка из передачи стала стремительно набирать популярность в социальных сетях. Видео на YouTube посмотрели уже более 200 тыс. пользователей.

Комментарии
1
Игорь Русич
оборзели , вместе с Толей Конским
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