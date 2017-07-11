Из Омска в Казахстан вывезли 40 ценных документов о хане Кенесары
В Астану привезли документы из исторического архива Омской области.
В Астану привезли документы из исторического архива Омской области.
В столице Казахстана будут выставлены документы из исторического архива Омской области, касающиеся деятельности Кенесары Касымова. В советское время эти документы использовались только для исследований. Они касаются двух десятилетий борьбы хана Кенесары за самостоятельность казахского народа.
Все отсканированные бумаги останутся в Госархиве города для открытого доступа исследователям Астаны. В общей сложности в столицу Казахстана привезено 40 документов по 10−15 листов каждый, охватывающие историю Омской и Акмолинской областей в течение 150 лет.