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10:35 (мск), источник: СуперОмск

Из Омска в Казахстан вывезли 40 ценных документов о хане Кенесары

В Астану привезли документы из исторического архива Омской области.

В столице Казахстана будут выставлены документы из исторического архива Омской области, касающиеся деятельности Кенесары Касымова. В советское время эти документы использовались только для исследований. Они касаются двух десятилетий борьбы хана Кенесары за самостоятельность казахского народа.

Все отсканированные бумаги останутся в Госархиве города для открытого доступа исследователям Астаны. В общей сложности в столицу Казахстана привезено 40 документов по 10−15 листов каждый, охватывающие историю Омской и Акмолинской областей в течение 150 лет.

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