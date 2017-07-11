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10:46 (мск), источник: Интерфакс

Врио губернатора Свердловской области поручил разобраться с обращениями жителей региона, переданных ему президентом

Екатеринбург. 11 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подписал перечень поручений членам областного правительства после рассмотрения переданных ему президентом РФ обращений свердловчан, поступивших на «Прямую линию с Владимиром Путиным», сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

«Вы уже, наверное, слышали, что администрация сейчас проводит анализ вопросов, которые поступили от граждан в ходе телевизионной “Прямой линии”. Немало вопросов и по Свердловской области, и по Екатеринбургу. Я вам это все передам и хочу, чтобы вы лично этим занимались», — приводятся в сообщении слова Е. Куйвашева.

Врио губернатора подписал около 30 поручений. Среди них решение вопросов, связанных с оценкой состояния и ремонтом многоквартирных домов, качеством коммунальных услуг, оказанием социальной помощи.

Также поступило несколько обращений по поводу задержки с выплатой зарплаты на предприятиях.

Отмечается, что вице-губернаторам предстоит в течение не более двух недель доложить Е. Куйвашеву о решении проблем жителей региона или, как минимум, представить механизм решения по сложным вопросам.

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