Врио губернатора Свердловской области поручил разобраться с обращениями жителей региона, переданных ему президентом
Екатеринбург. 11 июля.
Екатеринбург. 11 июля.
«Вы уже, наверное, слышали, что администрация сейчас проводит анализ вопросов, которые поступили от граждан в ходе телевизионной “Прямой линии”. Немало вопросов и по Свердловской области, и по Екатеринбургу. Я вам это все передам и хочу, чтобы вы лично этим занимались», — приводятся в сообщении слова Е. Куйвашева.
Врио губернатора подписал около 30 поручений. Среди них решение вопросов, связанных с оценкой состояния и ремонтом многоквартирных домов, качеством коммунальных услуг, оказанием социальной помощи.
Также поступило несколько обращений по поводу задержки с выплатой зарплаты на предприятиях.
Отмечается, что