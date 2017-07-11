Врио губернатора Свердловской области поручил разобраться с обращениями жителей региона, переданных ему президентом

«Вы уже, наверное, слышали, что администрация сейчас проводит анализ вопросов, которые поступили от граждан в ходе телевизионной “Прямой линии”. Немало вопросов и по Свердловской области, и по Екатеринбургу. Я вам это все передам и хочу, чтобы вы лично этим занимались», — приводятся в сообщении слова Е. Куйвашева.