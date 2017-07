В Amnesty заявили о гуманитарной катастрофе из-за боев за Мосул

Боевики использовали население города как живой щит, они также подвергались «беспощадным и незаконным» атакам со стороны правительственных сил Ирака и сил западной коалиции. Об этом говорится в отчете «Любой ценой: гражданская катастрофа в западном Мосуле, Ирак» (At Any Cost: The Civilian Catastrophe in West Mosul, Iraq), опубликованном международной правозащитной организацией Amnesty International.