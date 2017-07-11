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10:51 (мск), источник: РБК

В Amnesty заявили о гуманитарной катастрофе из-за боев за Мосул

Сражения за город Мосул между иракскими войсками и силами международной коалиции со стороны США, с одной стороны, и боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», с другой, привели к гуманитарной катастрофе.

Источник: AP 2017

Боевики использовали население города как живой щит, они также подвергались «беспощадным и незаконным» атакам со стороны правительственных сил Ирака и сил западной коалиции. Об этом говорится в отчете «Любой ценой: гражданская катастрофа в западном Мосуле, Ирак» (At Any Cost: The Civilian Catastrophe in West Mosul, Iraq), опубликованном международной правозащитной организацией Amnesty International.

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Сотрудники организации опросили 151 жителя западной части Мосула в марте и мае 2017 года. Среди них были как живущие в городе, так и находившиеся в лагерях для перемещенных лиц в провинциях Найнава (в которой находится Мосул) и Эрбиль (соседняя мухафаза). Также сотрудники Amnesty опросили врачей, иракских и зарубежных сотрудников гуманитарных миссий, журналистов, экспертов по военному делу и вооружениям, сотрудников ООН.

Правозащитники получили информацию о 45 атаках, в результате которых погибли по меньшей мере 426 гражданских, более ста получили ранения.

С октября 2016 года боевики ИГ насильно перемещали тысячи гражданских из соседних деревень на территории, находившиеся под контролем группировки, говорится в отчете. Они использовались в качестве живых щитов. Чтобы люди не сбежали, террористы запирали их в домах и устанавливали мины-ловушки у входов и выходов.

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«Сотни, возможно, тысячи», попытавшиеся сбежать из Мосула, были убиты боевиками, подчеркивают правозащитники. Некоторые жители пытались сбежать в разгар боевых действий между ИГ и иракскими силами, рассчитывая на то, что боевики будут отвлечены боями и не заметят их.

Иракские силы и силы международной коалиции под руководством США продолжали использовать неточное оружие с широким радиусом поражения. В Amnesty заявили, что задокументировали несколько случаев, когда из-за ударов были убиты или пострадали мирные жители. Военные в ряде случаев не проверяли, является ли их цель объектом боевиков. В отчете говорится об ударе США 17 марта 2017 года, в результате которого были убиты 105 мирных жителей и два снайпера ИГ.

Amnesty направила министру обороны Ирака Ирфан Аль-Хаяли и министру обороны США Джеймсу Мэттису письма с основными выводами доклада, по состоянию на 1 июля ответа ни от одной из сторон не поступило, отметили в организации.

Мосул являлся крупнейшим населенным пунктом в Ираке, находившимся под контролем боевиков. 9 июля премьер Ирака Хейдар аль-Абади заявил о полном освобождении города от террористов, бои за Мосул шли с ноября 2016 года. Город находился под контролем «Исламского государства» с июня 2014 года. Президент США Дональд Трамп после освобождения Мосула заявил, что «дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены».

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