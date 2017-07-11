Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фадеев обратится к Путину из-за ДТП с "пьяным мальчиком"
Эффект плацебо помогает и в спорте
МВД снова объявило тендер за покупку самолета за 1,7 млрд руб.
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Российский актер Яценко получил приз фестиваля в Карловых Варах
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Рогозин высмеял подарок МИД Украины генсеку ООН – СМИ
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
Общежития могут заменить молодежными кооперативами
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12Природные пожары в Калифорнии
11:34 (мск), источник: РИА Новости

Глава Крыма обвинил Запад в становлении украинского нацизма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Украинский нацизм стал основой государственной идеологией Украины, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В этом, к сожалению, огромная историческая вина западных стран, которые поддержали государственный переворот в Киеве, совершенный в феврале 2014 года», — написал Аксенов в Facebook.

Он подчеркнул, что во вторник Польша вспоминает жертв геноцида, совершенного украинскими националистами, когда 11 июля 1943 года вооруженные бандиты из ОУН-УПА* одновременно атаковали десятки населенных пунктов западной Украины, где жили этнические поляки.

По словам Аксенова, в марте 2014 года народы Крыма — в том числе и представители польской общины полуострова — «сказали свое решительное “нет”» новым киевским властям. «Крымчане разделяют боль и скорбь польского народа. Мы надеемся, что международное сообщество осудит преступления современных украинских нацистов так же, как оно осудило преступления их идейных вдохновителей — гитлеровцев», — заявил глава республики.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943—1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939—1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Украинские депутаты считают, что это решение «поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран».

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА* действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что «Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и «что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне». Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Горбачев прокомментировал встречу Путина с Трампом
Ту-160 или B-1B: американское СМИ сравнило бомбардировщики США и РФ
Горбачев прокомментировал встречу Путина с Трампом
«Исламское государство» объявило о гибели аль-Багдади
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
Amnesty: сражения за Мосул привели к гуманитарной катастрофе
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
Школьник из США позвонил шефу Пентагона и взял у него интервью
Спорт
Лукаку сравнил Ибрагимовича с матерью: трансферные новости "Манчестер Юнайтед" официально завершил трансферную сагу имени Ромелу Лукаку и Уэйна Руни и уже готов попрощаться с Антони Марсьялем
Авто
Самая крутая (и умная) Audi: онлайн трансляция премьеры новой A8 Сегодня в Барселоне рассекретят новый представительский седан Audi A8. Похоже, будет бомба. Поэтому рекомендуем следить за прямым репортажем. Наш корреспондент уже на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль Звезда сериала «Универ» призналась, что продюсеры ей не доверяли
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Петербуржцы задолжали за капремонт более миллиарда рублей
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь