Глава Крыма обвинил Запад в становлении украинского нацизма

Источник: РИА "Новости"

«В этом, к сожалению, огромная историческая вина западных стран, которые поддержали государственный переворот в Киеве, совершенный в феврале 2014 года», — написал Аксенов в Facebook.

Он подчеркнул, что во вторник Польша вспоминает жертв геноцида, совершенного украинскими националистами, когда 11 июля 1943 года вооруженные бандиты из ОУН-УПА* одновременно атаковали десятки населенных пунктов западной Украины, где жили этнические поляки.

По словам Аксенова, в марте 2014 года народы Крыма — в том числе и представители польской общины полуострова — «сказали свое решительное “нет”» новым киевским властям. «Крымчане разделяют боль и скорбь польского народа. Мы надеемся, что международное сообщество осудит преступления современных украинских нацистов так же, как оно осудило преступления их идейных вдохновителей — гитлеровцев», — заявил глава республики.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943—1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939—1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Украинские депутаты считают, что это решение «поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран».

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА* действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что «Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и «что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне». Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.