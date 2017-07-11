Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фадеев обратится к Путину из-за ДТП с "пьяным мальчиком"
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Путину доложили о сообщениях про казни в Чечне
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
"Противник убит точно": Захарченко о новом пистолете ДНР
«Огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12Природные пожары в Калифорнии
11:06 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Лукашенко выступил против замены «Минска-2» на другие форматы переговоров

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «минский процесс» по урегулированию на востоке Украины не нужно заменять другими форматами, но он должен «продолжаться более энергично».

Источник: "РИА Новости" Украина

«В последнее время появилось много желающих получить политические дивиденды от участия в процессе урегулирования ситуации на Украине. По их мнению, “минский формат” устарел и без него можно обойтись, но реально ничего нового не предлагается. Поэтому “минский процесс” должен оставаться, но продолжаться более энергично», — сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по приоритетам внешней политики Белоруссии.

Читайте также
В Киеве готовятся к встрече Порошенко и Лукашенко

Он подчеркнул, что ситуация в Украине затрагивает и Минск, потому что «противостояние на востоке этой страны… ухудшает положение в сфере региональной безопасности, сдерживает торговлю и увеличивает миграционную нагрузку».

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Горбачев прокомментировал встречу Путина с Трампом
Ту-160 или B-1B: американское СМИ сравнило бомбардировщики США и РФ
Горбачев прокомментировал встречу Путина с Трампом
«Исламское государство» объявило о гибели аль-Багдади
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
Amnesty: сражения за Мосул привели к гуманитарной катастрофе
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
Школьник из США позвонил шефу Пентагона и взял у него интервью
Спорт
Лукаку сравнил Ибрагимовича с матерью: трансферные новости "Манчестер Юнайтед" официально завершил трансферную сагу имени Ромелу Лукаку и Уэйна Руни и уже готов попрощаться с Антони Марсьялем
Авто
Самая крутая (и умная) Audi: онлайн трансляция премьеры новой A8 Сегодня в Барселоне рассекретят новый представительский седан Audi A8. Похоже, будет бомба. Поэтому рекомендуем следить за прямым репортажем. Наш корреспондент уже на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль Звезда сериала «Универ» призналась, что продюсеры ей не доверяли
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
В Петербурге мошенник продал несуществующую квартиру в новостройке
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь