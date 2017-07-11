Лукашенко выступил против замены «Минска-2» на другие форматы переговоров

Источник: "РИА Новости" Украина

«В последнее время появилось много желающих получить политические дивиденды от участия в процессе урегулирования ситуации на Украине. По их мнению, “минский формат” устарел и без него можно обойтись, но реально ничего нового не предлагается. Поэтому “минский процесс” должен оставаться, но продолжаться более энергично», — сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по приоритетам внешней политики Белоруссии.

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Он подчеркнул, что ситуация в Украине затрагивает и Минск, потому что «противостояние на востоке этой страны… ухудшает положение в сфере региональной безопасности, сдерживает торговлю и увеличивает миграционную нагрузку».

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.