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11:23 (мск), источник: ТАСС

Глава Омска останется на посту до избрания нового мэра

Выборы главы города пройдут в ноябре.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 11 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Мэр города Омска Вячеслав Двораковский, который был избран на пять лет и вступил в должность 11 июля 2012 года, продолжит исполнять свои обязанности до момента избрания нового главы города в ноябре этого года. Об этом сообщили ТАСС во вторник в омском горсовете.

Избрать мэра Омска должны были еще весной, однако выборы были признаны недействительными из-за того, что прошедшие в финальный этап претенденты сняли свои кандидатуры, и перенесены на осень 2017 года.

«В соответствии с уставом Омска мэр прекращает исполнять свои полномочия в момент вступления в должность вновь избранного мэра. До этого момента он продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на истечение пятилетнего срока», — рассказал собеседник агентства.

Выборы 2017 года станут первыми, когда главу омской городской администрации выбирают депутаты горсовета, а не жители города. Избирать главу города будет уже новый состав совета, который 10 сентября изберут жители Омска.

Главу города будут выбирать в три этапа. На первом этапе кандидаты подадут документы, а комиссия по выборам мэра, сформированная горсоветом, проанализирует и зарегистрирует их. Затем комиссия проведет собеседование с каждым кандидатом, после чего путем голосования выберет не менее двух наиболее достойных претендентов, которые и будут представлены для окончательного выбора депутатам горсовета.

Весной в списке претендентов на пост мэра было 23 кандидата, однако комиссия отказала в регистрации шести претендентам из-за отсутствия ряда необходимых документов. Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков снялся с выборов 13 апреля по состоянию здоровья, а 17 апреля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Из оставшихся 16 кандидатов комиссия выбрала 14 апреля двоих, которые должны были быть представлены депутатам горсовета для окончательного выбора главы Омска. Однако 17 и 18 апреля оба претендента — министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель и общественник Андрей Ерошевич — отказались от участия.

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