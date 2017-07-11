Ирек Ялалов: Я готов сто раз принести извинения уфимцам

Глава уфимской администрации обратил внимание на изменившееся общественное мнение о перекрытых дорогах. Если несколько лет назад водители «устраивали истерику», то уже сейчас, по словам Ирека Ялалова, «массовый автолюбитель понимает, что это все во благо».

— Пришло понимание. 29 улиц — это серьезнейший объем. И мы наращиваем его. В этом плане надо проявить определенную выдержку. Я готов заранее сто раз принести горожанам извинения за временные неудобства в виде перекрытых дорог. Но другого не дано, — заявил на оперативном совещании в мэрии Ялалов.

По словам градоначальника, по такому же пути идут все города России и зарубежья. В пример Ялалов привел Москву и масштабный проект «Моя улица».