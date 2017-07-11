Ирек Ялалов: Я готов сто раз принести извинения уфимцам
Мэр башкирской столицы попросил горожан потерпеть перекрытия улиц ради хорошего асфальта.
Мэр башкирской столицы попросил горожан потерпеть перекрытия улиц ради хорошего асфальта.
Глава уфимской администрации обратил внимание на изменившееся общественное мнение о перекрытых дорогах. Если несколько лет назад водители «устраивали истерику», то уже сейчас, по словам Ирека Ялалова, «массовый автолюбитель понимает, что это все во благо».
— Пришло понимание. 29 улиц — это серьезнейший объем. И мы наращиваем его. В этом плане надо проявить определенную выдержку. Я готов заранее сто раз принести горожанам извинения за временные неудобства в виде перекрытых дорог. Но другого не дано, — заявил на оперативном совещании в мэрии Ялалов.
По словам градоначальника, по такому же пути идут все города России и зарубежья. В пример Ялалов привел Москву и масштабный проект «Моя улица».
— Вся столица перекопана. Но это все делается ради будущего — качественные улицы, полная замена инженерных коммуникаций, повышение качества общественного транспорта и общей безопасности, — обратил внимание мэр Уфы.