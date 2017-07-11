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11:24 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области реорганизовали управления Пенсионного фонда

В Ростовской области в органах Пенсионного фонда прошла реорганизация управлений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Так, с июля ряд управлений Пенсионного фонда объединили. Это сделано для того, чтобы оптимизировать структуру организации.

«Создание межрайонных управлений ПФР не отразится на условиях и качестве представляемых гражданам государственных услуг, — отмечает управляющий ОПФР по Ростовской области Евгений Петров. — Как и прежде, прием граждан будет осуществляться в клиентских службах по всем вопросам, входящим в компетенцию органов ПФР, по тем же адресам в обычном режиме».

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