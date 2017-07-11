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11:13 (мск), источник: УНИАН

Порошенко осуществил кадровые перестановки в СБУ

Новым заместителем председателя Службы безопасности Украины стал Виктор Кононенко.

Источник: УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы СБУ Михаила Глуговского и назначил на эту должность бывшего начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Виктора Кононенко.

Об этом говорится в опубликованном на сайте президента указе № 180/2017 «Об увольнении Михаила Глуговского с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины».

В подписанном президентом указе № 182/2017 речь идет о назначении Кононенко заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Перед этим президент указом № 181/2017 уволил Кононенко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

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