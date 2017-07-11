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13:26 (мск), источник: Sputnik.md

«Биометрический Киев» — что ответил президент Молдовы

«Биометрический Киев» — что ответил президент Молдовы Игорь Додон на идею Украины пропускать на свою территорию только по биометрическим паспортам.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что введение биометрического контроля для иностранцев при въезде на Украину создаст дополнительные проблемы для поездок туда граждан Молдовы.

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В понедельник президент Украины Петр Порошенко на заседании совета нацбезопасности и обороны своей страны сообщил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают госграницу. Порошенко отметил, что уже подготовлены соответствующие проекты решений.

«Считаю, что это (введение биометрического контроля — ред.) создаст дополнительные проблемы для поездок наших граждан на Украину, которые и так неохотно туда едут из-за нестабильности в соседней стране», — заявил Додон в беседе с корреспондентом Sputnik.

Пока что граждане Молдовы могут пересекать границу Украины как по биометрическому, так и по обычному загранпаспорту.

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