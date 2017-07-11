Свердловские власти решат вопросы, с которыми уральцы обращались к Путину

Источник: РИА Новости

По данным департамента, Куйвашев подписал почти три десятка поручений, выделив вице-губернаторам региона не менее двух недель на разработку механизмов решения изложенных в обращениях проблем.

«Глава Свердловской области Евгений Куйвашев по результатам рассмотрения переданных ему президентом РФ обращений свердловчан на “Прямую линию с Владимиром Путиным” подписал перечень поручений членам областного правительства… Среди почти трех десятков поручений, подписанных накануне вечером главой региона, — решение вопросов, связанных с оценкой состояния и ремонтом многоквартирных домов, качеством коммунальных услуг, оказанием социальной помощи», — уточняет департамент.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин после недавней прямой линии взял за практику перед встречами с губернаторами просматривать обращения, поступившие ему от жителей конкретного региона. Так, перед прибытием в Екатеринбург Путин попросил посмотреть, на какие проблемы обращают внимание жители Свердловской области.

По информации департамента, к главе государства обратились жители Екатеринбурга, Белоярского городского округа, Нижней Салды, Тавды, Нижнего Тагила. Несколько сигналов касались задержки зарплат на предприятиях. На встрече с губернатором Свердловской области глава государства предал ему обращения и жалобы граждан.