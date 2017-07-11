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11:57 (мск), источник: Nakanune.ru

«Мы живём не в чудесах, а в реалиях», — Мантуров поспорил с Кудриным на «Иннопроме»

На «Иннопроме» министр промышленности РФ Денис Мантуров поспорил с экс-министром финансов РФ, а ныне главой «Центра стратегических разработок» Алексеем Кудриным.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, Денис Мантуров посетовал на то, что ему не предоставили первого слова на пленарной сессии, где он встретился с Кудриным.

«Государство, видимо, как всегда у нас у нас мешает бизнесу», — пошутил министр. Денис Мантуров отдельно отметил присутствие Алексея Кудрина на промышленном форуме: «То, что у нас Алексей Леонидович на форуме — это хороший знак, это первый промышленный форум, который Кудрин посещает».

Кудрин объяснил свое присутствие на «Иннопроме» «очень сильным» развитием цифровой экономики. Но министр промышленности заявил: «Мы находимся не в чудесах, а в реалиях. В России есть примеры элементов цифрового производства, но нельзя сказать, что это системное обновление как указано в нашей теме ["От датчика к бизнес-решениям», — прим. Накануне.RU]. Датчики есть и бизнес-решения у нас есть, но вместе они мало работают. По мнению Дениса Мантурова, этому мешает отсутствие нормативной базы, а также условий для модернизации бизнеса.

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Кудрин в своей речи отметил, что в ближайшие 10 лет в России будет создано около десяти платформ, на основе которых сможет развиваться цифровая экономика, но призвал собравшихся признать, что эти платформы будут работать на основе кооперации с западными корпорациями. Министр промышленности же говорил, что надо расширять отечественные компетенции.

Собравшиеся также обсудили проблему кибербезопасности. Алексей Кудрин указал на то, что без цифрового государства невозможно развитие цифровой промышленности. Он также предрёк отмирание «некоторых функций государства», но при этом напомнил, что важность государства в развитии цифровой экономики состоит в том, что именно оно отвечает за критическую инфраструктуру и заявил, что в первую очередь цифровой трансформации должны подвергнуться сферы ЖКХ, транспорта, энергетики.

Директор по развитию бизнеса, безопасности критической инфраструктуры «Лаборатории Касперского» Андрей Суворов напомнил, что уже сейчас «с помощью анонимной клавиатуры можно добраться до датчиков, а значит, повлиять и на бизнес-решения».

«Очень грамотные ребята и за два часа могут получить производственную мощность цифрового завода», — сказал Андрей Суворов, но при этом отметил, что цифровая революция уже неизбежна. Безопасность, по его словам, можно обеспечить, если в руководстве предприятий поймут, что киберугрозы — это новые бизнес-риски, которые нужно правильно оценивать.

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