Экс-министра обороны Ежеля вызвали в Соломенский суд Киева

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева вызывает на заседание экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, сообщила во вторник пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что прокуратура направила в суд дело против Ежеля для заочного осуждения. Ежель занимал должность министра обороны с марта 2010 по февраль 2012 года, после увольнения из министерства он был назначен на должность посла Украины в Белоруссии.

«Соломенский райсуд столицы на 10.00 вызывает экс-министра обороны Украины времен Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович — ред.) Михаила Ежеля… Если Ежель не явится на заседание, судьи смогут начать рассмотрение дела в заочном порядке», — написал Сарган на своей странице Facebook.

По ее словам, Ежель подозревается в совершении преступлений, предусмотренных по статье «Злоупотребление властью или служебным положением», в частности, его обвиняют в сделках с фирмами, которые поставляли продукты для армии. Нанесенный государству ущерб оценивается в сумму более 40 миллионов гривен.

Как позже сообщила Сарган, следующее заседание суда перенесено на 18 августа. Причина — защитник Ежеля не может ознакомиться с материалами.

В сентябре главная военная прокуратура Украины завершила специальное (заочное) досудебное расследование уголовного дела в отношении Ежеля, материалы которого были открыты для изучения защитой обвиняемого.

Ранее Ежель заявил об отсутствии у него гарантий, что при возвращении в страну его не убьют. Экс-чиновник подозревается в злоупотреблении служебным положением. В частности, по данным следствия, в 2011—2012 годах он распорядился оплатить из средств госбюджета коммунальные услуги предприятий, обеспечивавших питанием солдат украинской армии, которые в последующем не компенсировали эти расходы. Сумма ущерба нанесенного государству оценивается в 43 миллиона гривен (около 1,7 миллиона долларов).