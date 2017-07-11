Павел Буренков уходит с поста руководителя регионального управления ФССП
Павел Буренков покидает пост главы регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Об этом сообщает
Павел Буренков покидает пост главы регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Об этом сообщает
В понедельник, 10 июля, Антон Алиханов вручил благодарственное письмо Павлу Буренкову за трудовые успехи при защите законных интересов ее жителей за период его работы в регионе.
«За время вашей службы было выстроено эффективное взаимодействие с правительством региона. Часть запланированных мероприятий уже начала реализовываться. Я надеюсь, что ваш преемник также будет продолжать конструктивную работу, результаты которой уже появятся в ближайшее время», — отметил Алиханов.
Он прекратит исполнять обязанности главы областного УФССП с 11 июля. Павел Буренков уволился по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя будет Михаил Байдураев.
В октябре 2015 года Павел Буренков возглавил региональное управление ФССП. За время работы был награжден Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации, медалями «За заслуги», «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов».