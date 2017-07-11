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12:46 (мск), источник: Клопс.ru

Павел Буренков уходит с поста руководителя регионального управления ФССП

Павел Буренков покидает пост главы регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В понедельник, 10 июля, Антон Алиханов вручил благодарственное письмо Павлу Буренкову за трудовые успехи при защите законных интересов ее жителей за период его работы в регионе.

«За время вашей службы было выстроено эффективное взаимодействие с правительством региона. Часть запланированных мероприятий уже начала реализовываться. Я надеюсь, что ваш преемник также будет продолжать конструктивную работу, результаты которой уже появятся в ближайшее время», — отметил Алиханов.

Он прекратит исполнять обязанности главы областного УФССП с 11 июля. Павел Буренков уволился по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя будет Михаил Байдураев.

В октябре 2015 года Павел Буренков возглавил региональное управление ФССП. За время работы был награжден Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации, медалями «За заслуги», «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов».

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