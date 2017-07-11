Павел Буренков уходит с поста руководителя регионального управления ФССП

В понедельник, 10 июля, Антон Алиханов вручил благодарственное письмо Павлу Буренкову за трудовые успехи при защите законных интересов ее жителей за период его работы в регионе.

«За время вашей службы было выстроено эффективное взаимодействие с правительством региона. Часть запланированных мероприятий уже начала реализовываться. Я надеюсь, что ваш преемник также будет продолжать конструктивную работу, результаты которой уже появятся в ближайшее время», — отметил Алиханов.

Он прекратит исполнять обязанности главы областного УФССП с 11 июля. Павел Буренков уволился по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя будет Михаил Байдураев.