Рада сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности с депутатов
Сегодня будут рассматривать только часть представлений.
Сегодня будут рассматривать только часть представлений.
ВР отказалась переносить рассмотрение шести представлений на снятие депутатской неприкосновенности, поэтому часть представлений будет рассматриваться сегодня.
Как сообщал УНИАН, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко направил в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственностидепутата от Радикальной партии Лозового, (в действиях которого усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн) и депутата Олеся Довгого (группа «Воля народа»), которого подозревают в причастности к незаконному выделению земельных участков в Киеве в 2007—2009 годах.
Также Генпрокуратура направила в ВР представление в отношении Дейдея, «в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн».
Кроме того, ведомство просит ВР снять неприкосновенность с Розенблата, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долл.» и Полякова, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества».
Поляков и Розенблат подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.
Позже Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Михаила Добкина.