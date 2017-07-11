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11:59 (мск), источник: УНИАН

Рада сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности с депутатов

Сегодня будут рассматривать только часть представлений.

Источник: УНИАН

ВР отказалась переносить рассмотрение шести представлений на снятие депутатской неприкосновенности, поэтому часть представлений будет рассматриваться сегодня.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко направил в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственностидепутата от Радикальной партии Лозового, (в действиях которого усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн) и депутата Олеся Довгого (группа «Воля народа»), которого подозревают в причастности к незаконному выделению земельных участков в Киеве в 2007—2009 годах.

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Также Генпрокуратура направила в ВР представление в отношении Дейдея, «в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн».

Кроме того, ведомство просит ВР снять неприкосновенность с Розенблата, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долл.» и Полякова, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества».

Поляков и Розенблат подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

Позже Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Михаила Добкина.

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