«Мы заинтересованы в надежных партнерах». Дубровский провел деловые встречи на «Иннопроме»

10 июля в Екатеринбурге открылся восьмой международный промышленный форум «Иннопром-2017», тема которого в этом году — «Умное производство: глобальный подход».

В выставке приняло участие более 500 крупных компаний России, среди которых были и южноуральские. Официальным партнером мероприятия выступила Япония, и с представителями этого государства провел ряд деловых встреч губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В частности, глава региона обсудил перспективы сотрудничества в области новых технологий и сельского хозяйства с губернатор префектуры Хоккайдо госпожой Такахаси Харуми.

Борис Дубровский, приветствуя коллегу из Японии, отметил, что Хоккайдо и Челябинская область во многом схожие регионы.

«Префектура Хоккайдо является признанной “житницей” Японии, лидером аграрно-промышленного комплекса страны, — уточнил южноуральский губернатор. — Челябинская область также входит в пятерку сильнейших сельхозпроизводителей России, а по ряду позиций занимает 2−3 место. В целом же наш регион — один из экономически развитых в России».

Губернатор предложил организовать визит делегации префектуры Хоккайдо в Челябинскую область и оценить на месте возможности Южного Урала, подчеркнув наличие двусторонней заинтересованности в развитии взаимоотношений.

«Естественно, нам интересен опыт Японии и префектуры Хоккайдо в высокотехничных отраслях, сфере услуг и инфраструктурных проектах. Мы только начинаем осваивать, например, такие технологии, как “СМАРТ СИТИ” и заинтересованы в надежных партнерах».

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Также Борис Дубровский провел переговоры с президентом японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми странами (РОТОБО) Сигэру Мурайама. Они обсудили перспективы сотрудничества в металлургическом производстве, машиностроении и в области высоких технологий.

РОТОБО, которая включает в себя более 200 крупнейших торговых корпораций, предприятий различных отраслей, банков, страховых компаний, транспортных агентств и органов местного самоуправления — давний партнер Челябинской области, взаимодействие с которым было налажено еще в 2013 году, когда был подписан Меморандум о сотрудничестве. В его рамках реализован ряд консалтинговых проектов — заводом «Теплоприбор», компанией «Конар» и другими. В 2016 году в Кыштыме в составе компании «Русский кварц» японская компания «Сумитомо» запустила новую линию по производству высокочистого кварца.

Теперь, после личной встречи главы Южного Урала и президента РОТОБО достигнута договоренность укрепления партнерства научных исследованиях, инновационных технологиях, а также в инвестиционной деятельности и создании совместных предприятий.

Разговор Дубровского и Мурайама носил предельно практический характер. Так, решено вместе работать в сфере производства металлургического оборудования, а также освоения технологий, связанных с отраслью опосредованно. Металлурги области готовы увеличить свой экспорт в Японию.

Также на Южном Урале возможно размещение сборочных производств автокомпонентов японских автомобильных компаний. В производстве высоких технологий упор делается на выпуск оборудования для генерации энергии, организацию мусороперерабатывающего зеленого производства.

В правительстве Челябинской области отмечают особую важность развития отношений с регионами Японии. В 2016 году товарооборот с этой страной составил $32,1 миллиона, большая часть средств — это экспорт: 23 миллиона долларов.

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этом году есть все предпосылки для увеличения показателей. Только за первый квартал 2017 года товарооборот составил уже $7,3 миллиона. Импортируется на Южный Урал медицинское оборудование, продукция машиностроения, приборостроения и химическая. Челябинская область поставляет партнерам продукцию черной и цветной металлургии, а также продукты неорганической химии.

Продолжать развивать сотрудничество с Челябинской областью намерены и другие государства. В частности, Южно-Африканская Республика, с послом которой встретился на «Иннопроме» губернатор Борис Дубровский.

Приветствуя госпожу Номасонто Марию Сибанда-Туси, глава Южного Урала отметил, что в настоящее время торговые отношения между регионами на подъеме. Если в прошлом году товарооборот составлял 35 миллионов долларов, то только за первый квартал 2017 года он вырос в пять раз.

«У нас много точек соприкосновения. В Челябинской области, как и в ЮАР, особенно развиты горнодобывающий сектор, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, — уточнил Борис Дубровский. — Нам, безусловно, интересны ваши возможности в сфере возобновляемой энергетики, где ЮАР является одним из мировых лидеров».

Стороны обсудили возможности создания совместных предприятий по производству и сборке автомобилей, тракторов, расширение сотрудничества в сферах металлургии, сельского хозяйства, а также участие предприятий Челябинской области в реализации инфраструктурных проектов на территории ЮАР.

В рамках встречи принято решение об установлении межрегионального сотрудничества между Челябинской областью и портовыми провинциями Квазулу-Натал в городе Дурбан либо Западно-Капской в Кейптауне. Стороны обсудили организацию визита бизнес-делегации ЮАР в Челябинскую область. Борис Дубровский также отметил, что важны не только экономические вопросы.

«Мы находимся в противоположных частях света и очень мало знаем друг о друге. Считаю, что сотрудничество в сфере науки, культуры, туризма даст не меньший эффект, чем внешнеторговая деятельность», — резюмировал губернатор.

Принимая участие в международной выставке «Иннопром-2017», Борис Дубровсикй активно работал над привлечением в регион деловых партнеров и инвесторов, представляя возможности южноуральских предприятий. Одна из сильных сторон Челябинской области в вопросе развития международных торгово-экономических связей, — наличие вблизи мегаполиса крупного торгово-логистического комплекса «Южноуральский». Его потенциал губернатор представил генеральному директору АО «Российский экспортный центр» Петру Фрадкову.

Борис Дубровский отметил, что с «Российским экспортным центром» регион тесно сотрудничает с 2016 года, когда Челябинская область вошла в пилотную Образовательную программу центра. В рамках этого проекта прошло обучение более 80 участников, а в текущем году отобрано уже 120 заявок. Глава региона и Петр Фрадков обсудили также перспективы сотрудничества по реализации совместного проекта создания экспортного железнодорожного пути в КНР на базе ТЛК «Южноуральский».

«Сейчас Челябинская область расширяет свои экспортные возможности, в том числе в плане логистики. Построен и начал работу ТЛК “Южноуральский”. Естественно, мы рассчитываем, что он будет задействован в новых экспортных железнодорожных маршрутах в Китай, — уточнил Борис Дубровский. — В целом, сотрудничество со странами ШОС является для нас одним из приоритетов. На это нацелена и работа регионального Агентства международного сотрудничества. Рассчитываю, что при поддержке и новых проектах Вашего центра мы успешно решим многие внешнеэкономические задачи».