«Мы заинтересованы в надежных партнерах». Дубровский провел деловые встречи на «Иннопроме»

10 июля в Екатеринбурге открылся восьмой международный промышленный форум «Иннопром-2017», тема которого в этом году — «Умное производство: глобальный подход».
В выставке приняло участие более 500 крупных компаний России, среди которых были и южноуральские. Официальным партнером мероприятия выступила Япония, и с представителями этого государства провел ряд деловых встреч губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
В частности, глава региона обсудил перспективы сотрудничества в области новых технологий и сельского хозяйства с губернатор префектуры Хоккайдо госпожой Такахаси Харуми.
Борис Дубровский, приветствуя коллегу из Японии, отметил, что Хоккайдо и Челябинская область во многом схожие регионы.
«Префектура Хоккайдо является признанной “житницей” Японии, лидером аграрно-промышленного комплекса страны, — уточнил южноуральский губернатор. — Челябинская область также входит в пятерку сильнейших сельхозпроизводителей России, а по ряду позиций занимает 2−3 место. В целом же наш регион — один из экономически развитых в России».
Губернатор предложил организовать визит делегации префектуры Хоккайдо в Челябинскую область и оценить на месте возможности Южного Урала, подчеркнув наличие двусторонней заинтересованности в развитии взаимоотношений.
«Естественно, нам интересен опыт Японии и префектуры Хоккайдо в высокотехничных отраслях, сфере услуг и инфраструктурных проектах. Мы только начинаем осваивать, например, такие технологии, как “СМАРТ СИТИ” и заинтересованы в надежных партнерах».
Также Борис Дубровский провел переговоры с президентом японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми странами (РОТОБО) Сигэру Мурайама. Они обсудили перспективы сотрудничества в металлургическом производстве, машиностроении и в области высоких технологий.
РОТОБО, которая включает в себя более 200 крупнейших торговых корпораций, предприятий различных отраслей, банков, страховых компаний, транспортных агентств и органов местного самоуправления — давний партнер Челябинской области, взаимодействие с которым было налажено еще в 2013 году, когда был подписан Меморандум о сотрудничестве. В его рамках реализован ряд консалтинговых проектов — заводом «Теплоприбор», компанией «Конар» и другими. В 2016 году в Кыштыме в составе компании «Русский кварц» японская компания «Сумитомо» запустила новую линию по производству высокочистого кварца.
Теперь, после личной встречи главы Южного Урала и президента РОТОБО достигнута договоренность укрепления партнерства научных исследованиях, инновационных технологиях, а также в инвестиционной деятельности и создании совместных предприятий.
Разговор Дубровского и Мурайама носил предельно практический характер. Так, решено вместе работать в сфере производства металлургического оборудования, а также освоения технологий, связанных с отраслью опосредованно. Металлурги области готовы увеличить свой экспорт в Японию.
Также на Южном Урале возможно размещение сборочных производств автокомпонентов японских автомобильных компаний. В производстве высоких технологий упор делается на выпуск оборудования для генерации энергии, организацию мусороперерабатывающего зеленого производства.
В правительстве Челябинской области отмечают особую важность развития отношений с регионами Японии. В 2016 году товарооборот с этой страной составил $32,1 миллиона, большая часть средств — это экспорт: 23 миллиона долларов.
этом году есть все предпосылки для увеличения показателей. Только за первый квартал 2017 года товарооборот составил уже $7,3 миллиона. Импортируется на Южный Урал медицинское оборудование, продукция машиностроения, приборостроения и химическая. Челябинская область поставляет партнерам продукцию черной и цветной металлургии, а также продукты неорганической химии.
Продолжать развивать сотрудничество с Челябинской областью намерены и другие государства. В частности, Южно-Африканская Республика, с послом которой встретился на «Иннопроме» губернатор Борис Дубровский.
Приветствуя госпожу Номасонто Марию Сибанда-Туси, глава Южного Урала отметил, что в настоящее время торговые отношения между регионами на подъеме. Если в прошлом году товарооборот составлял 35 миллионов долларов, то только за первый квартал 2017 года он вырос в пять раз.
«У нас много точек соприкосновения. В Челябинской области, как и в ЮАР, особенно развиты горнодобывающий сектор, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, — уточнил Борис Дубровский. — Нам, безусловно, интересны ваши возможности в сфере возобновляемой энергетики, где ЮАР является одним из мировых лидеров».
Стороны обсудили возможности создания совместных предприятий по производству и сборке автомобилей, тракторов, расширение сотрудничества в сферах металлургии, сельского хозяйства, а также участие предприятий Челябинской области в реализации инфраструктурных проектов на территории ЮАР.
В рамках встречи принято решение об установлении межрегионального сотрудничества между Челябинской областью и портовыми провинциями Квазулу-Натал в городе Дурбан либо Западно-Капской в Кейптауне. Стороны обсудили организацию визита бизнес-делегации ЮАР в Челябинскую область. Борис Дубровский также отметил, что важны не только экономические вопросы.
«Мы находимся в противоположных частях света и очень мало знаем друг о друге. Считаю, что сотрудничество в сфере науки, культуры, туризма даст не меньший эффект, чем внешнеторговая деятельность», — резюмировал губернатор.
Принимая участие в международной выставке «Иннопром-2017», Борис Дубровсикй активно работал над привлечением в регион деловых партнеров и инвесторов, представляя возможности южноуральских предприятий. Одна из сильных сторон Челябинской области в вопросе развития международных торгово-экономических связей, — наличие вблизи мегаполиса крупного торгово-логистического комплекса «Южноуральский». Его потенциал губернатор представил генеральному директору АО «Российский экспортный центр» Петру Фрадкову.
Борис Дубровский отметил, что с «Российским экспортным центром» регион тесно сотрудничает с 2016 года, когда Челябинская область вошла в пилотную Образовательную программу центра. В рамках этого проекта прошло обучение более 80 участников, а в текущем году отобрано уже 120 заявок. Глава региона и Петр Фрадков обсудили также перспективы сотрудничества по реализации совместного проекта создания экспортного железнодорожного пути в КНР на базе ТЛК «Южноуральский».
«Сейчас Челябинская область расширяет свои экспортные возможности, в том числе в плане логистики. Построен и начал работу ТЛК “Южноуральский”. Естественно, мы рассчитываем, что он будет задействован в новых экспортных железнодорожных маршрутах в Китай, — уточнил Борис Дубровский. — В целом, сотрудничество со странами ШОС является для нас одним из приоритетов. На это нацелена и работа регионального Агентства международного сотрудничества. Рассчитываю, что при поддержке и новых проектах Вашего центра мы успешно решим многие внешнеэкономические задачи».
«ФедералПресс» напоминает, что АО «Российский экспортный центр» создан в качестве специализированной организации, представляющей «единое окно» для поддержки экспортеров. Он помогает наладить взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. РЭЦ оказывает экспортерам финансовые услуги, в том числе кредитование и страхование, способствует преодолению барьеров и снятию «системных» ограничений. Образовательная программа РЭЦ — это курсы повышения квалификации для региональных представителей малого и среднего бизнеса, которые заинтересованы в развитии экспортного потенциала своего предприятия. Работа международной выставки «Иннопром-2017» в Екатеринбурге продолжается до 13 июля. Экспозиция Челябинской области должна воплотить идею края, полного природных богатств. Среди основных компаний, которые представят промышленный потенциал региона на стенде, «Магнитогорский металлургический комбинат», «Группа «Магнезит», промышленная группа «КОНАР», НПО «Андроидная техника» и другие. Также в экспозиции примет участие проект «Территория бизнеса», проект центра прототипирования ГК «Элефант». В этом году выставку планируют посетить 40 официальных делегаций — из Японии, Белоруссии, Чехии, Китая, Германии и других. Они примут участие не только в осмотре экспозиции, но и в деловой части, в ходе которой состоится более 150 стратегических сессий, пленарных заседаний, форумов, диалогов и заседаний. Челябинская области, по традиции, представлена достойно, а главное, уже с первых же часов работы на мероприятии есть реальные результаты, которые были достигнуты, прежде всего, благодаря личному участию губернатора Бориса Дубровского и проведения им переговоров с инвесторами.