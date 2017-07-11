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12:11 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов назвал причину отставки главного архитектора Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Отставка главного архитектора Крыма Анны Царевой произошла из-за отсутствия скорости в принятии решений, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: AP 2017

Аксенов в конце декабря 2016 года освободил от работы главного архитектора Крыма Александра Кузнецова и сообщил, что должность займет архитектор из Москвы Анна Царева. В понедельник пресс-служба крымского правительства сообщила, что Царева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Аксенов ранее сообщал, что главный архитектор будет подчиняться непосредственно ему для наведения порядка в градостроительной сфере полуострова.

Глава республики подчеркнул, что Крым — это регион, для которого нужен особый подход в плане выполнения нестандартных задач, которых нет в других субъектах страны.

«Мы, по сути, все строим с нуля. Процедуры и механизмы прописываем с нуля и от того, насколько качественно это сделано, зависит конечный результат. В том числе в сфере градостроительства нужна скорость в принятии решений по анализу выданных решений в украинский период. Должен быть человек, погруженный в ситуацию, который достаточно быстро может дать оценку. Мы здесь в этой ситуации скорости не добились», — сказал Аксенов журналистам.

Он добавил, что кадрам из других регионов РФ сложно работать в Крыму, так как они не владеют местной обстановкой и спецификой. «Главная задача была правильно провести мониторинг, определить количество объектов в каждом муниципальном образовании, которые находятся под особым контролем и вызывают сомнения, нарекания у местных жителей, которые не соответствуют градостроительному облику. Мы точности выполнения не смогли добиться», — сказал глава Крыма.

По его словам, сегодня республике нужны не кабинетные, а «полевые» работники.

«Наверное, привыкают люди работать в кабинете, когда нужно перекладывать бумаги, чего-то рисовать, включать воображение. Может быть и такая работа нужна, а сегодня в Крыму нужна полевая работа — это общение с людьми, знание проблем на местности и предложения по решению вопросов быстро и нестандартно в каждом конкретном случае. А просто кабинетные работники, при всем огромном уважении, мне сегодня не нужны», — сказал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что кандидатура на должность главного архитектора подыскивается. «У нас первая задача — это разгрести наследие украинского периода. Нужно разобраться в этих решениях. Если я все пущу на самотек, мы лишимся заповедников, парков, пляжей, и это будет непонятно что», — подчеркнул Аксенов, добавив, что не допустит развала градостроительного облика республики.

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