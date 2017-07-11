Аксенов назвал причину отставки главного архитектора Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Отставка главного архитектора Крыма Анны Царевой произошла
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Отставка главного архитектора Крыма Анны Царевой произошла
Аксенов в конце декабря 2016 года освободил от работы главного архитектора Крыма Александра Кузнецова и сообщил, что должность займет архитектор из Москвы Анна Царева. В понедельник
«Мы, по сути, все строим с нуля. Процедуры и механизмы прописываем с нуля и от того, насколько качественно это сделано, зависит конечный результат. В том числе в сфере градостроительства нужна скорость в принятии решений по анализу выданных решений в украинский период. Должен быть человек, погруженный в ситуацию, который достаточно быстро может дать оценку. Мы здесь в этой ситуации скорости не добились», — сказал Аксенов журналистам.
Он добавил, что кадрам из других регионов РФ сложно работать в Крыму, так как они не владеют местной обстановкой и спецификой. «Главная задача была правильно провести мониторинг, определить количество объектов в каждом муниципальном образовании, которые находятся под особым контролем и вызывают сомнения, нарекания у местных жителей, которые не соответствуют градостроительному облику. Мы точности выполнения не смогли добиться», — сказал глава Крыма.
«Наверное, привыкают люди работать в кабинете, когда нужно перекладывать бумаги,
Глава Крыма подчеркнул, что кандидатура на должность главного архитектора подыскивается. «У нас первая задача — это разгрести наследие украинского периода. Нужно разобраться в этих решениях. Если я все пущу на самотек, мы лишимся заповедников, парков, пляжей, и это будет непонятно что», — подчеркнул Аксенов, добавив, что не допустит развала градостроительного облика республики.