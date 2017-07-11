Лукашенко отмечает выгодную для Беларуси ситуацию, связанную с подъемом мировой экономики

«Создалась ситуация, очень выгодная для нашей страны. Если мы прозеваем этот момент, не воспользуемся им, опять будем барахтаться в хвосте. Мы опять будем по 0,5% ВВП планировать и этого не достигнем. Надо воспользоваться этой уникальной ситуацией, когда экономика в мире начинает шевелиться. Мы ничего, ни одно предприятие не забросили, не закрыли. И для них сегодня шанс», — подчеркнул Александр Лукашенко.
«Как вы убедились, кто шевелится, тот продает продукцию. В ход идет все, только дайте нормальный, товарный вид и качество», — отметил Президент.
Глава государства также обратил внимание, что сегодня Беларусь располагает дипломатическими представительствами практически в трети государств мира. А с учетом аккредитации по совместительству можно видеть, что происходит фактически во всем мире.
«Имеющийся инструментарий нужно оперативно подстраивать под изменения международной обстановки и новые возможности сотрудничества, — считает он. — МИД должен стать еще более компактной структурой, способной в условиях оптимизации решать сложные задачи меньшим числом сотрудников. Именно результат должен быть главным критерием вашей деятельности».