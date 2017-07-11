Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фадеев обратится к Путину из-за ДТП с "пьяным мальчиком"
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
МВД объявило повторный тендер на VIP-самолет
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12Природные пожары в Калифорнии
12:24 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко отмечает выгодную для Беларуси ситуацию, связанную с подъемом мировой экономики

11 июля, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Мировая экономика начинает подниматься, что создает очень выгодную ситуацию для Беларуси. Правительство должно провести экспортную ревизию по всем отраслям. Соответствующую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2017

«Создалась ситуация, очень выгодная для нашей страны. Если мы прозеваем этот момент, не воспользуемся им, опять будем барахтаться в хвосте. Мы опять будем по 0,5% ВВП планировать и этого не достигнем. Надо воспользоваться этой уникальной ситуацией, когда экономика в мире начинает шевелиться. Мы ничего, ни одно предприятие не забросили, не закрыли. И для них сегодня шанс», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Читайте также
Минский процесс должен продолжаться, но более энергично — Лукашенко

«Как вы убедились, кто шевелится, тот продает продукцию. В ход идет все, только дайте нормальный, товарный вид и качество», — отметил Президент.

Глава государства также обратил внимание, что сегодня Беларусь располагает дипломатическими представительствами практически в трети государств мира. А с учетом аккредитации по совместительству можно видеть, что происходит фактически во всем мире.

«Имеющийся инструментарий нужно оперативно подстраивать под изменения международной обстановки и новые возможности сотрудничества, — считает он. — МИД должен стать еще более компактной структурой, способной в условиях оптимизации решать сложные задачи меньшим числом сотрудников. Именно результат должен быть главным критерием вашей деятельности».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 При строительстве жилья будут выдавать субсидии
Хамелеон впервые увидел струю воды - видео
При строительстве жилья будут выдавать субсидии
«Исламское государство» объявило о гибели аль-Багдади
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
Amnesty: сражения за Мосул привели к гуманитарной катастрофе
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
Школьник из США позвонил шефу Пентагона и взял у него интервью
Спорт
Лукаку сравнил Ибрагимовича с матерью: трансферные новости "Манчестер Юнайтед" официально завершил трансферную сагу имени Ромелу Лукаку и Уэйна Руни и уже готов попрощаться с Антони Марсьялем
Авто
Самая крутая (и умная) Audi: онлайн трансляция премьеры новой A8 Сегодня в Барселоне рассекретят новый представительский седан Audi A8. Похоже, будет бомба. Поэтому рекомендуем следить за прямым репортажем. Наш корреспондент уже на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль Звезда сериала «Универ» призналась, что продюсеры ей не доверяли
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Переселенцам из хрущевок дадут 20% скидку по льготной ипотеке
В сделках с новостройками будут использовать блокчейн
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь