Лукашенко отмечает выгодную для Беларуси ситуацию, связанную с подъемом мировой экономики

«Создалась ситуация, очень выгодная для нашей страны. Если мы прозеваем этот момент, не воспользуемся им, опять будем барахтаться в хвосте. Мы опять будем по 0,5% ВВП планировать и этого не достигнем. Надо воспользоваться этой уникальной ситуацией, когда экономика в мире начинает шевелиться. Мы ничего, ни одно предприятие не забросили, не закрыли. И для них сегодня шанс», — подчеркнул Александр Лукашенко.