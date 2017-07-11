Аксенов: Кадровые перемены в Крыму еще не закончены

— Перемены, возможно, еще не все закончены, но они не самоцель, а способ достижения качества выполнения работы, — заявил он журналистам. — Органы власти должны работать как единый механизм, в команде должны быть слаженность и понимание, чувство локтя, ну и конечно, выполненные в срок постановлений и поручений. Если этого не происходит, если задачи не выполняются, значит, нужно думать о смене руководителя. Это нормальный процесс.

Он высказал уверенность, что в новом составе команда Совмина будет работать более качественно и слаженно, поскольку новые руководители более глубоко знают свои сферы деятельности и Крым в целом.

— В Крыму нужен особой подход, потому что перед нами стоят нестандартные задачи, которых нет в других субъектах, — сообщил он. — Мы по сути все строим с нуля, поэтому нужны люди, погруженные в ситуацию, которые смогут быстро дать оценку. Товарищам, которые приезжают работать с материка, сложно, они не знают местной специфики и в принципе не знают местность.

Кроме того, по словам Аксенова, они зачастую предпочитают кабинетный стиль работы.

— Привыкают люди работать в кабинете, перекладывать бумаги, что-то рисовать, включать воображение — может быть, и такая работа нужна, но в Крыму сейчас нужна полевая работа: это общение с людьми, знание проблем на местности, — заявил он. — Просто кабинетные работники мне сегодня не нужны. Чтобы цели достичь быстро, нужен нестандартный подход, должностные лица должны выходить с конкретными предложениями, с инициативой. По-другому быстрого результата не будет, а начнется вялотекущий процесс. Перед нами же сейчас стоит очень важная задача разгрести наследие украинского периода — иначе мы лишимся заповедников, парков, пляжей, и в Крыму будет не понятно что.