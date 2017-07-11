Аксенов: Кадровые перемены в Крыму еще не закончены
Глава РК Сергей Аксенов не исключает дальнейшие кадровые изменения в крымском правительстве.
Глава РК Сергей Аксенов не исключает дальнейшие кадровые изменения в крымском правительстве.
— Перемены, возможно, еще не все закончены, но они не самоцель, а способ достижения качества выполнения работы, — заявил он журналистам. — Органы власти должны работать как единый механизм, в команде должны быть слаженность и понимание, чувство локтя, ну и конечно, выполненные в срок постановлений и поручений. Если этого не происходит, если задачи не выполняются, значит, нужно думать о смене руководителя. Это нормальный процесс.
— В Крыму нужен особой подход, потому что перед нами стоят нестандартные задачи, которых нет в других субъектах, — сообщил он. — Мы по сути все строим с нуля, поэтому нужны люди, погруженные в ситуацию, которые смогут быстро дать оценку. Товарищам, которые приезжают работать с материка, сложно, они не знают местной специфики и в принципе не знают местность.
Кроме того, по словам Аксенова, они зачастую предпочитают кабинетный стиль работы.
— Привыкают люди работать в кабинете, перекладывать бумаги,
Напомним, накануне заявления об увольнении по собственному желанию написали главный архитектор Крыма Анна Царева и министр транспорта РК Анатолий Волков. На минувшей неделе отправлены в отставку, министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики РК Светлана Бородулина и министр