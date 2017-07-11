О возможности запрета гомеопатии в Казахстане высказался Биртанов

«Минздрав не регистрирует эти препараты, не выписывает на них рецепты. Это нетрадиционная медицина. С точки зрения контроля качества, если будут обращения граждан, мы имеем возможность осуществлять проверки, в том числе в случаях с побочными действиями и так далее.. Но запрещать — у нас такого права нет», — цитирует министра inform.kz.