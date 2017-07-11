О возможности запрета гомеопатии в Казахстане высказался Биртанов
Министр также рассказал, в каком случае государство может назначать проверки производителей и поставщиков гомеопатических препаратов.
Министр также рассказал, в каком случае государство может назначать проверки производителей и поставщиков гомеопатических препаратов.
11 июля министр здравоохранения Елжан Биртанов, беседуя с прессой в кулуарах правительства, высказался о возможности запрета в Казахстане гомеопатических препаратов.
«Минздрав не регистрирует эти препараты, не выписывает на них рецепты. Это нетрадиционная медицина. С точки зрения контроля качества, если будут обращения граждан, мы имеем возможность осуществлять проверки, в том числе в случаях с побочными действиями и так далее.. Но запрещать — у нас такого права нет», — цитирует министра inform.kz.
Гомеопатией называется псевдонаучный принцип лечения «подобного подобным». Заключается он в применении сверхмалых доз веществ, которые в больших дозах вызывают болезнь. При этом гомеопатические препараты содержат столь малые концентрации этих веществ, что проверить их наличие зачастую невозможно..
В 2017 году Российская академия наук рекомендовала исключить гомеопатию из российского здравоохранения.