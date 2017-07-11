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12:46 (мск), источник: 365info.kz

О возможности запрета гомеопатии в Казахстане высказался Биртанов

Министр также рассказал, в каком случае государство может назначать проверки производителей и поставщиков гомеопатических препаратов.

Источник: 365info.kz

11 июля министр здравоохранения Елжан Биртанов, беседуя с прессой в кулуарах правительства, высказался о возможности запрета в Казахстане гомеопатических препаратов.

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«Минздрав не регистрирует эти препараты, не выписывает на них рецепты. Это нетрадиционная медицина. С точки зрения контроля качества, если будут обращения граждан, мы имеем возможность осуществлять проверки, в том числе в случаях с побочными действиями и так далее.. Но запрещать — у нас такого права нет», — цитирует министра inform.kz.

Гомеопатией называется псевдонаучный принцип лечения «подобного подобным». Заключается он в применении сверхмалых доз веществ, которые в больших дозах вызывают болезнь. При этом гомеопатические препараты содержат столь малые концентрации этих веществ, что проверить их наличие зачастую невозможно..

В 2017 году Российская академия наук рекомендовала исключить гомеопатию из российского здравоохранения.

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