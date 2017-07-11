Додон в интервью итальянским журналистам: Мы не хотим играть в геополитические игры

— Молдова — маленькая страна. Нам суждено дружить и с Западом, и с Востоком. Я считаю, что Молдова не сможет выжить если начнет играть в чью-то геополитическую игру. Движение в строну Европы приведет к тому что мы никогда не решим приднестровскую проблему. И мы потеряем на юге Гагаузию, и на севере часть страны, потому что они никогда не согласятся со вступлением в Европейский Союз. Поэтому мы должны балансировать: мы не можем быть проевропейскими и антирусскими, и мы не может быть пророссийскими и антиевропейскими, — отметил президент.