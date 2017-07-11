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12:38 (мск), источник: Actualitati.md

Додон в интервью итальянским журналистам: Мы не хотим играть в геополитические игры

Президент государства Игорь Додон побеседовал с итальянскими журналистами на тему конфронтации Запада с Востоком и местом Республики Молдова на геополитической карте.

Источник: Actualitati.md

Глава республики выразил уверенность в том, что Молдова может стать положительным примером того, как Запад и Восток могут договориться.

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— Молдова — маленькая страна. Нам суждено дружить и с Западом, и с Востоком. Я считаю, что Молдова не сможет выжить если начнет играть в чью-то геополитическую игру. Движение в строну Европы приведет к тому что мы никогда не решим приднестровскую проблему. И мы потеряем на юге Гагаузию, и на севере часть страны, потому что они никогда не согласятся со вступлением в Европейский Союз. Поэтому мы должны балансировать: мы не можем быть проевропейскими и антирусскими, и мы не может быть пророссийскими и антиевропейскими, — отметил президент.

Также Додон заявил, что Западу и Востоку намного легче прийти к компромиссу по приднестровскому конфликту в сравнении с другими горячими точками.

В заключении беседы президент Молдовы еще раз обозначил свою позицию.

— Молдова — маленькая и нейтральная страна. Мы не хотим играть в ваши геополитические игры. Оставьте нас в покое и договоритесь между собой. Пусть здесь будет мир и покой, — подытожил Додон.

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