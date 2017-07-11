На выборах муниципальных депутатов в Москве впервые установят видеокамеры

Впервые камеры будут установлены в ряде территориальных избирательных комиссий (ТИКов), которые сводят данные участковых избиркомов и формируют итоговый протокол. С такими предложениями обратились к мэру руководитель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Андрей Метельский и председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в ходе заседания президиума столичного правительства.
Горбунов подчеркнул, что для проведения данных мероприятий необходимо дополнительное финансирование.
«Направьте свои требования, мы обеспечим их», — сказал Собянин.
Московская городская областная комиссия обратится в ЦИК России с просьбой разрешить установить на избирательных участках все имеющиеся в городе комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) — электронных урн, отмечается в материалах к заседанию президиума.