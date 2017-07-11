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12:33 (мск), источник: RNS

На выборах муниципальных депутатов в Москве впервые установят видеокамеры

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение по установке камер видеонаблюдения и электронных урн на выборах муниципальных депутатов, которые состоятся 10 сентября 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

Впервые камеры будут установлены в ряде территориальных избирательных комиссий (ТИКов), которые сводят данные участковых избиркомов и формируют итоговый протокол. С такими предложениями обратились к мэру руководитель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Андрей Метельский и председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в ходе заседания президиума столичного правительства.

Горбунов подчеркнул, что для проведения данных мероприятий необходимо дополнительное финансирование.

«Направьте свои требования, мы обеспечим их», — сказал Собянин.

Московская городская областная комиссия обратится в ЦИК России с просьбой разрешить установить на избирательных участках все имеющиеся в городе комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) — электронных урн, отмечается в материалах к заседанию президиума.

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