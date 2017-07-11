На выборах муниципальных депутатов в Москве впервые установят видеокамеры

Источник: РИА "Новости"

Впервые камеры будут установлены в ряде территориальных избирательных комиссий (ТИКов), которые сводят данные участковых избиркомов и формируют итоговый протокол. С такими предложениями обратились к мэру руководитель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Андрей Метельский и председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в ходе заседания президиума столичного правительства.

Горбунов подчеркнул, что для проведения данных мероприятий необходимо дополнительное финансирование.

«Направьте свои требования, мы обеспечим их», — сказал Собянин.