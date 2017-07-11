Депутаты Госсовета отправили Путину обращение о продлении договора России и Татарстана

— Группа депутатов подготовила неплохой текст, выразили отношение к институту президентства. Главное, мы просим, чтобы была создана комиссия по правовым вопросам. Главное, найти конструктивные правовые решения. Договор свою роль играл и играет, прошу подготовить этот документ и отправить, — сказал в ходе заседания председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Напомним, ранее стало известно, что Кремль не намерен продлевать договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, который истекает 24 июля, как и заключать новый.

Договор о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ впервые был подписан в 1994 году между Минтимером Шаймиевым и первым президентом РФ Борисом Ельциным. Он предполагал более широкие полномочия для Татарстана: республика имела право на собственное законодательство, налоги, гражданство. С приходом в Кремль Владимира Путина законодательство всех субъектов РФ было приведено в соответствие с федеральным, последний вариант договора был подписан в 2007 году.