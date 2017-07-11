Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фадеев обратится к Путину из-за ДТП с "пьяным мальчиком"
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Союз журналистов Чечни высказал требования из-за статьи про казнь
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Джереми Реннер сломал обе руки на съемках
Российский актер Яценко получил приз фестиваля в Карловых Варах
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ предоставили свидетельства причастности Киева к гибели Боинга
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Трамп рассказал, как сильно давил на Путина в Гамбурге – СМИ
СМИ: Лидер "Океана Эльзы" назвал имя врага Украины
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12Природные пожары в Калифорнии
12:48 (мск), источник: РИА Новости

Совет ЕС окончательно одобрил соглашение об ассоциации с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости, Мария Князева. Совет министров экономики и финансов стран ЕС (Экофин) на заседании во вторник одобрил соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной, говорится в сообщении Совета ЕС.

Источник: РИА Новости

«Совет 11 июля принял решение заключить соглашение об ассоциации с Украиной от имени Евросоюза… Это последний этап процесса ратификации (этого документа — ред.) Это открывает путь полной имплементации соглашения с 1 сентября 2017 года», — говорится в релизе.

«Соглашение может быть (полностью — ред.) имплементировано», — сказал РИА Новости источник в ЕС, знакомый с вопросом. Он подтвердил, что решение на Экофине принималось без обсуждения и является финальным этапом согласования документа.

Ряд положений соглашения об ассоциации Украины с ЕС действуют с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю.

В мае парламент Нидерландов по итогам голосования в Сенате последним из парламентов стран-членов ЕС ратифицировал ассоциацию ЕС-Украина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Горбачев прокомментировал встречу Путина с Трампом
Ту-160 или B-1B: американское СМИ сравнило бомбардировщики США и РФ
Горбачев прокомментировал встречу Путина с Трампом
«Исламское государство» объявило о гибели аль-Багдади
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
Amnesty: сражения за Мосул привели к гуманитарной катастрофе
60% россиян заявили об отсутствии компенсации за переработку
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
В Росгвардии назвали количество оружия на руках у россиян
Спорт
Лукаку сравнил Ибрагимовича с матерью: трансферные новости "Манчестер Юнайтед" официально завершил трансферную сагу имени Ромелу Лукаку и Уэйна Руни и уже готов попрощаться с Антони Марсьялем
Авто
Самая крутая (и умная) Audi: онлайн трансляция премьеры новой A8 Сегодня в Барселоне рассекретят новый представительский седан Audi A8. Похоже, будет бомба. Поэтому рекомендуем следить за прямым репортажем. Наш корреспондент уже на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино Майя Турман-Хоук вошла в каст экранизации романа Луизы Мэй Элкотт «Маленькие женщины», которую готовит BBC One
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Общежития могут заменить молодежными кооперативами
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь