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13:10 (мск), источник: АиФ Прикамье

ФСБ не раскрывает причины изъятия документов в краевом Минсельхозе

По одной из версий, выемка связана с проверкой свинокомплекса.

11 июля в Министерстве сельского хозяйства Пермского края сотрудники ФСБ произвели выемку документов.

По информации, полученной корреспондентом сайта «АиФ-Прикамье» в министерстве, представители ведомства пришли около 9.00, и забрали документы, относящиеся к деятельности «Свинокомплекса Пермского». Также сотрудники федеральной службы безопасности увезли компьютер, в котором хранится информация, связанная с работой свиноводческого предприятия.

В министерстве действия силовиков связывают с текущими проверками вокруг свинокомплекса, инициированными правоохранителями в 2016 году.

В пресс-службе ФСБ по Пермскому краю корреспонденту «АиФ-Прикамье» версию о том, что выемка связана с текущими проверками деятельности свинокомплекса, не подтвердили. Сообщили также, что пока ведомство воздержится от комментариев об истинной причине выемки.

Напомним, в марте 2017 года стало известно, что экс-министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов стал фигурантом уголовного дела. Сообщалось, что на действия, в которых подозревают экс-чиновника, распространяется статья 160 УК РФ о присвоении и растрате.

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