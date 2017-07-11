ФСБ не раскрывает причины изъятия документов в краевом Минсельхозе
По одной из версий, выемка связана с проверкой свинокомплекса.
По одной из версий, выемка связана с проверкой свинокомплекса.
11 июля в Министерстве сельского хозяйства Пермского края сотрудники ФСБ произвели выемку документов.
По информации, полученной корреспондентом сайта «АиФ-Прикамье» в министерстве, представители ведомства пришли около 9.00, и забрали документы, относящиеся к деятельности «Свинокомплекса Пермского». Также сотрудники федеральной службы безопасности увезли компьютер, в котором хранится информация, связанная с работой свиноводческого предприятия.
В министерстве действия силовиков связывают с текущими проверками вокруг свинокомплекса, инициированными правоохранителями в 2016 году.
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Напомним, в марте 2017 года стало известно, что