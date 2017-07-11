ФСБ не раскрывает причины изъятия документов в краевом Минсельхозе

11 июля в Министерстве сельского хозяйства Пермского края сотрудники ФСБ произвели выемку документов.

По информации, полученной корреспондентом сайта «АиФ-Прикамье» в министерстве, представители ведомства пришли около 9.00, и забрали документы, относящиеся к деятельности «Свинокомплекса Пермского». Также сотрудники федеральной службы безопасности увезли компьютер, в котором хранится информация, связанная с работой свиноводческого предприятия.

В министерстве действия силовиков связывают с текущими проверками вокруг свинокомплекса, инициированными правоохранителями в 2016 году.

В пресс-службе ФСБ по Пермскому краю корреспонденту «АиФ-Прикамье» версию о том, что выемка связана с текущими проверками деятельности свинокомплекса, не подтвердили. Сообщили также, что пока ведомство воздержится от комментариев об истинной причине выемки.