Алексей Новиков назначен начальником управления войск национальной гвардии по Нижегородской области
Окончательное формирование Росгвардии в Нижегородской области завершится в 2018 году.
Окончательное формирование Росгвардии в Нижегородской области завершится в 2018 году.
Алексей Новиков назначен начальником управления войск национальной гвардии по Нижегородской области.
Как сообщается на официальном сайте Росгвардии, соответствующий указ 5 июля подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно информации, глава государства также подписал указы о еще шести назначениях в Росгвардии. Заместителем начальника главного управления кадров был назначен полковник Андрей Мурашко, главой департамента тылового обеспечения — полковник Юрий Нестеров.
Начальником управления войск Росгвардии по Калининградской области назначен полковник полиции Олег Горшков. Начальником войск национальной гвардии по Татарстану полковник полиции Рустема Гумерова, по Кемеровской области — полковник полиции Юрия Келя, а также по Челябинской области — полковник полиции Александр Ясинский.
Как сообщалось ранее, окончательное формирование Росгвардии в Нижегородской области завершится в 2018 году.
СПРАВКА
Алексей Новиков начал службу в МВД в 1984 году после прохождения службы в армии. Работал на различных должностях в подразделениях ГУ МВД по Ставропольскому краю. С 2005 по 2015 годы возглавлял отряд ОМОН. В 2015 году назначен на должность замначальника полиции ГУ МВД России по Ставропольскому краю.