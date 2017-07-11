Алексей Новиков назначен начальником управления войск национальной гвардии по Нижегородской области.

Как сообщается на официальном сайте Росгвардии, соответствующий указ 5 июля подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно информации, глава государства также подписал указы о еще шести назначениях в Росгвардии. Заместителем начальника главного управления кадров был назначен полковник Андрей Мурашко, главой департамента тылового обеспечения — полковник Юрий Нестеров.

Начальником управления войск Росгвардии по Калининградской области назначен полковник полиции Олег Горшков. Начальником войск национальной гвардии по Татарстану полковник полиции Рустема Гумерова, по Кемеровской области — полковник полиции Юрия Келя, а также по Челябинской области — полковник полиции Александр Ясинский.

Как сообщалось ранее, окончательное формирование Росгвардии в Нижегородской области завершится в 2018 году.

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