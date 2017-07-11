Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
В Анапе произошла трагедия во время катания на катамаране
В России массово закрываются агентства недвижимости
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
Трамп рассказал, как сильно давил на Путина в Гамбурге – СМИ
СМИ: Лидер "Океана Эльзы" назвал имя врага Украины
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
24Юбилей Тома Круза
14:23 (мск), источник: НТА-Приволжье

Алексей Новиков назначен начальником управления войск национальной гвардии по Нижегородской области

Окончательное формирование Росгвардии в Нижегородской области завершится в 2018 году.

Алексей Новиков назначен начальником управления войск национальной гвардии по Нижегородской области.

Как сообщается на официальном сайте Росгвардии, соответствующий указ 5 июля подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно информации, глава государства также подписал указы о еще шести назначениях в Росгвардии. Заместителем начальника главного управления кадров был назначен полковник Андрей Мурашко, главой департамента тылового обеспечения — полковник Юрий Нестеров.

Начальником управления войск Росгвардии по Калининградской области назначен полковник полиции Олег Горшков. Начальником войск национальной гвардии по Татарстану полковник полиции Рустема Гумерова, по Кемеровской области — полковник полиции Юрия Келя, а также по Челябинской области — полковник полиции Александр Ясинский.

Как сообщалось ранее, окончательное формирование Росгвардии в Нижегородской области завершится в 2018 году.

СПРАВКА

Алексей Новиков начал службу в МВД в 1984 году после прохождения службы в армии. Работал на различных должностях в подразделениях ГУ МВД по Ставропольскому краю. С 2005 по 2015 годы возглавлял отряд ОМОН. В 2015 году назначен на должность замначальника полиции ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Исламское государство» объявило о гибели аль-Багдади
Сергей Лавров отчитал журналистов на министерской встрече ОБСЕ
Лукашенко предложил белорусам «вгрызаться» в европейский рынок
США провели успешные испытания систем ПРО THAAD на Аляске
60% россиян заявили об отсутствии компенсации за переработку
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
В Росгвардии назвали количество оружия на руках у россиян
Спорт
«Спартак» оказался не готов к лимиту Разбираемся, как новый лимит отразится на ведущих клубах РФПЛ
Авто
Самая крутая (и умная) Audi: онлайн трансляция премьеры новой A8 Сегодня в Барселоне рассекретят новый представительский седан Audi A8. Похоже, будет бомба. Поэтому рекомендуем следить за прямым репортажем. Наш корреспондент уже на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино Майя Турман-Хоук вошла в каст экранизации романа Луизы Мэй Элкотт «Маленькие женщины», которую готовит BBC One
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В России подешевели однокомнатные квартиры в аренду
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь