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13:05 (мск), источник: Kapital.kz

Премьер предложил наказывать замакимов за рост цен на продукты

Меморандумы по стабилизации цен на продукты питания в регионах не соблюдаются. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

Источник: Kapital.kz

По его мнению, следует наказать ответственных за невыполнение данных соглашений, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

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«И говорить о том, что КРЕМЗК (Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей. — Ред.) неактивно работает, — это неправильно. Как бы ни работал КРЕМЗК или другие органы, которые регулируют цены, результата не достигнем, если не будет соответствующего хранения. Естественно, цены будут расти (…) Уважаемые акимы, я думаю, вам самим будет полезно, если кое-кто будет наказан. Это ваше решение — меморандумы (по стабилизации цен. — Ред.) не выполняются. По итогам полугодия практически нигде результаты меморандума не выполнены. Для чего появляются эти меморандумы, если цены все равно растут? В этой связи, уважаемые акимы, просьба посмотреть в части ответственности заместителей акимов, которые отвечают за этот участок работы», — порекомендовал Бакытжан Сагинтаев.

Отметим, что в ходе заседания первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов рассказал о существенном повышении розничных цен на лук, картофель, капусту и морковь.

«В июне цены производителей на лук составили 34 тенге за килограмм, в розницу — 131 тенге, или в 4 раза дороже. По картофелю 49 тенге, в розницу — 162 тенге, или в 3,3 раза дороже. По капусте — 39 тенге за килограмм, в розницу — 129 тенге, или в 3,3 раза дороже. По моркови — 44 тенге за килограмм, в розницу — 133 тенге, или в 3 раза дороже», — сообщил первый вице-министр.

Таким образом, по мнению Кайрата Айтуганова, «рост цен на указанные группы товаров идет не по причине роста стоимости их производства, а в результате спекулятивных действий посредников».

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