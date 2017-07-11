Премьер предложил наказывать замакимов за рост цен на продукты

«И говорить о том, что КРЕМЗК (Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей. — Ред.) неактивно работает, — это неправильно. Как бы ни работал КРЕМЗК или другие органы, которые регулируют цены, результата не достигнем, если не будет соответствующего хранения. Естественно, цены будут расти (…) Уважаемые акимы, я думаю, вам самим будет полезно, если кое-кто будет наказан. Это ваше решение — меморандумы (по стабилизации цен. — Ред.) не выполняются. По итогам полугодия практически нигде результаты меморандума не выполнены. Для чего появляются эти меморандумы, если цены все равно растут? В этой связи, уважаемые акимы, просьба посмотреть в части ответственности заместителей акимов, которые отвечают за этот участок работы», — порекомендовал Бакытжан Сагинтаев.