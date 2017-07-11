Премьер предложил наказывать замакимов за рост цен на продукты
Меморандумы по стабилизации цен на продукты питания в регионах не соблюдаются. Об этом на заседании правительства заявил
Меморандумы по стабилизации цен на продукты питания в регионах не соблюдаются. Об этом на заседании правительства заявил
По его мнению, следует наказать ответственных за невыполнение данных соглашений, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«И говорить о том, что КРЕМЗК (Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей. — Ред.) неактивно работает, — это неправильно. Как бы ни работал КРЕМЗК или другие органы, которые регулируют цены, результата не достигнем, если не будет соответствующего хранения. Естественно, цены будут расти (…) Уважаемые акимы, я думаю, вам самим будет полезно, если
Отметим, что в ходе заседания первый
«В июне цены производителей на лук составили 34 тенге за килограмм, в розницу — 131 тенге, или в 4 раза дороже. По картофелю 49 тенге, в розницу — 162 тенге, или в 3,3 раза дороже. По капусте — 39 тенге за килограмм, в розницу — 129 тенге, или в 3,3 раза дороже. По моркови — 44 тенге за килограмм, в розницу — 133 тенге, или в 3 раза дороже», — сообщил первый
Таким образом, по мнению Кайрата Айтуганова, «рост цен на указанные группы товаров идет не по причине роста стоимости их производства, а в результате спекулятивных действий посредников».