Мэрия Новосибирска вновь выиграла суд у «Сибмоста»
Федеральный арбитражный суд
Федеральный арбитражный суд
Мэрия Новосибирска вновь выиграла дело у «Сибмоста», об этом сообщает
11 июля федеральный арбитражный суд
«Суд рассмотрел доводы сторон, законность и обоснованность решения апелляционной инстанции и не обнаружил нарушений, — сообщила начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска Маргарита Маслова. — Факт убытков “Сибмоста” не признан. Жалоба компании отклонена. Решение апелляционной инстанции оставлено в силе. Таким образом, мэрия Новосибирска вновь подтвердила законность и обоснованность своей позиции в этом споре и отстояла финансовые интересы муниципалитета».
2 марта 2017 года Седьмой арбитражный апелляционный суд (Томск) также отменил решение Арбитражного суда Новосибирской области об удовлетворении требования компании «Сибмост» о взыскании с города Новосибирска 2,5 миллиарда рублей за якобы понесенные компанией убытки при строительстве Бугринского моста.
Напомним,