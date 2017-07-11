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13:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэрия Новосибирска вновь выиграла суд у «Сибмоста»

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в городе Тюмени отклонил кассационную жалобу компании «Сибмост», рассказали в муниципалитете.

Мэрия Новосибирска вновь выиграла дело у «Сибмоста», об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

11 июля федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в городе Тюмени рассмотрел кассационную жалобу компании «Сибмост» на решение апелляционной инстанции от 10 мая 2017 года.

«Суд рассмотрел доводы сторон, законность и обоснованность решения апелляционной инстанции и не обнаружил нарушений, — сообщила начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска Маргарита Маслова. — Факт убытков “Сибмоста” не признан. Жалоба компании отклонена. Решение апелляционной инстанции оставлено в силе. Таким образом, мэрия Новосибирска вновь подтвердила законность и обоснованность своей позиции в этом споре и отстояла финансовые интересы муниципалитета».

2 марта 2017 года Седьмой арбитражный апелляционный суд (Томск) также отменил решение Арбитражного суда Новосибирской области об удовлетворении требования компании «Сибмост» о взыскании с города Новосибирска 2,5 миллиарда рублей за якобы понесенные компанией убытки при строительстве Бугринского моста.

Напомним, экс-глава областного Минтранса был назначен на должность президента АО «Сибмост» с 10 марта 2017 года.

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