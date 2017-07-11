Мэрия Новосибирска вновь выиграла суд у «Сибмоста»

Мэрия Новосибирска вновь выиграла дело у «Сибмоста», об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

11 июля федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в городе Тюмени рассмотрел кассационную жалобу компании «Сибмост» на решение апелляционной инстанции от 10 мая 2017 года.

«Суд рассмотрел доводы сторон, законность и обоснованность решения апелляционной инстанции и не обнаружил нарушений, — сообщила начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска Маргарита Маслова. — Факт убытков “Сибмоста” не признан. Жалоба компании отклонена. Решение апелляционной инстанции оставлено в силе. Таким образом, мэрия Новосибирска вновь подтвердила законность и обоснованность своей позиции в этом споре и отстояла финансовые интересы муниципалитета».

2 марта 2017 года Седьмой арбитражный апелляционный суд (Томск) также отменил решение Арбитражного суда Новосибирской области об удовлетворении требования компании «Сибмост» о взыскании с города Новосибирска 2,5 миллиарда рублей за якобы понесенные компанией убытки при строительстве Бугринского моста.