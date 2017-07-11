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14:15 (мск), источник: РИА Новости

Выводы об эффективности курортного сбора делать пока рано, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что курортный сбор даст «позитив», так как принесет в местные бюджеты дополнительный доход, но окончательные выводы делать преждевременно.

Источник: РИА "Новости"

Госдума 23 июня одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает проведение в 2018—2022 годах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой. Согласно проекту, Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края смогут создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства из которого будут направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов туристической инфраструктуры.

«Муниципальные образования получат дополнительный источник доходов, и муниципалитеты будут заинтересованы в том, чтобы эти деньги поступали в местные бюджеты. Определенный позитив есть», — сказал Аксенов журналистам.

Глава республики напомнил, что курортный сбор планируется вводить в порядке эксперимента.

«Мы посмотрим, что получится, насколько это эффективно работает и какие конечные будут результаты, и там сделаем окончательные выводы», — подчеркнул Аксенов.

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