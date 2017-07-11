Выводы об эффективности курортного сбора делать пока рано, заявил Аксенов

Источник: РИА "Новости"

Госдума 23 июня одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает проведение в 2018—2022 годах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой. Согласно проекту, Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края смогут создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства из которого будут направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов туристической инфраструктуры.

«Муниципальные образования получат дополнительный источник доходов, и муниципалитеты будут заинтересованы в том, чтобы эти деньги поступали в местные бюджеты. Определенный позитив есть», — сказал Аксенов журналистам.

Глава республики напомнил, что курортный сбор планируется вводить в порядке эксперимента.