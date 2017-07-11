Свердловские депутаты пересчитали величину прожиточного минимума
Новые нормы расчета одобрены на социальном комитете.
Новые нормы расчета одобрены на социальном комитете.
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили изменение механизма вычисления уровня прожиточного минимума в регионе. Соответствующее решение 11 июля приняли члены комитета по социальной политике.
Замминистра экономики и территориального развития Анна Ускова пояснила, что, в соответствии с федеральным законодательством, теперь величина прожиточного минимума должна определяться не позднее 15 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом.
Это, отмечает депутат Евгений Зяблицев, исключит возможные проволочки
Комитет рекомендовал принять законопроект сразу в трех чтениях, передает «Уралинформбюро».