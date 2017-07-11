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13:31 (мск), источник: 112.ua

В МОН заявили о кибератаке на свой сайт

Министерство уже обратилось с соответствующим заявлением в киберполицию.

Источник: 112.ua

Министерство образования и науки написало заявление в киберполицию относительно несанкционированного вмешательства в работу сайта. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

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«Сегодня утром, 11 июля, было осуществлено несанкционированное вмешательство в работу сайта Министерства образования и науки Украины. В связи с этим на страничке МОН была изменена информация, а ресурс временно не работал», — говорится в сообщении МОН.

Министерство образования и науки Украины уже обратилось с соответствующим заявлением в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины. Ранее СМИ сообщали о том, что на главной странице сайта Минобразования разместили эротические фото.

Напомним, 27 июня украинские компании и госучреждения попали под массированную кибератаку. Тысячи компьютеров поразил вирус mbr locker 256, который на мониторе именует себя Petya. Он блокирует доступ к файлам на компьютере, шифрует их и требует выкуп в размере 300 долл. на адрес Bitcoin-кошелька за их расшифровку. Проявляется только на компьютерах на платформе Windows.

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