В МОН заявили о кибератаке на свой сайт
Министерство уже обратилось с соответствующим заявлением в киберполицию.
Министерство уже обратилось с соответствующим заявлением в киберполицию.
Министерство образования и науки написало заявление в киберполицию относительно несанкционированного вмешательства в работу сайта. Об этом сообщили в
«Сегодня утром, 11 июля, было осуществлено несанкционированное вмешательство в работу сайта Министерства образования и науки Украины. В связи с этим на страничке МОН была изменена информация, а ресурс временно не работал», — говорится в сообщении МОН.
Министерство образования и науки Украины уже обратилось с соответствующим заявлением в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины. Ранее СМИ сообщали о том, что на главной странице сайта Минобразования разместили эротические фото.
Напомним, 27 июня украинские компании и госучреждения попали под массированную кибератаку. Тысячи компьютеров поразил вирус mbr locker 256, который на мониторе именует себя Petya. Он блокирует доступ к файлам на компьютере, шифрует их и требует выкуп в размере 300 долл. на адрес