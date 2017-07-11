В МОН заявили о кибератаке на свой сайт

Источник: 112.ua

Министерство образования и науки написало заявление в киберполицию относительно несанкционированного вмешательства в работу сайта. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

«Сегодня утром, 11 июля, было осуществлено несанкционированное вмешательство в работу сайта Министерства образования и науки Украины. В связи с этим на страничке МОН была изменена информация, а ресурс временно не работал», — говорится в сообщении МОН.

Министерство образования и науки Украины уже обратилось с соответствующим заявлением в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины. Ранее СМИ сообщали о том, что на главной странице сайта Минобразования разместили эротические фото.