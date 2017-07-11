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13:48 (мск), источник: СуперОмск

Омич стал военным комиссаром Ивановской области

Полковник запаса Владимир Маркович назначен военным комиссаром Ивановской области.

В Ивановской области назначен новый военный комиссар. Им стал уроженец Омской области, полковник запаса Владимир Маркович. Ему 61 год, в военном комиссариате Ивановской области работает с 2010 года.

В 1977 году Владимир Маркович закончил Омское высшее танковое училище им. Маршала П. К. Кошевого. В 1990 году — командный факультет Военной академии бронетанковых войск им. маршала Р. Я. Малиновского. Маркович награжден медалью «Воин-интернационалист» за интернациональный вклад в становление революционных вооруженных сил республики Куба. С 2010 года работает в военном комиссариате Ивановской области.

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