Омич стал военным комиссаром Ивановской области

В Ивановской области назначен новый военный комиссар. Им стал уроженец Омской области, полковник запаса Владимир Маркович. Ему 61 год, в военном комиссариате Ивановской области работает с 2010 года.

В 1977 году Владимир Маркович закончил Омское высшее танковое училище им. Маршала П. К. Кошевого. В 1990 году — командный факультет Военной академии бронетанковых войск им. маршала Р. Я. Малиновского. Маркович награжден медалью «Воин-интернационалист» за интернациональный вклад в становление революционных вооруженных сил республики Куба. С 2010 года работает в военном комиссариате Ивановской области.