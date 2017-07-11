В ЮКО оштрафовали забывчивых чиновников

Источник: Tengrinews

В Южном Казахстане развернулась борьба с чиновниками, которые не желают заполнять декларации о доходах или утаивают некоторые детали. К примеру, в этом году один государственный служащий вместе с супругой, похоже, забыли, что пора сдавать декларацию за прошлый год. В итоге сдать эти данные все же пришлось, а заодно и выплатить штраф в размере более 200 тысяч тенге. Еще большее внимание сотрудников Департамента Агентства по делам госслужбы приковано к тем, кто в государственном аппарате уже не работает, но отчитаться о доходах семьи забыл.

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«По закону РК “О противодействии коррупции” даже уволенные с государственной службы лица обязаны вместе с супругами в течение трех лет предоставлять декларацию о доходах и имуществе. Причем речь идет и о том, что находится на территории Казахстана, и о том, что за границей», — рассказали в Департаменте Агентства по делам госслужбы.