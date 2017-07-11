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14:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко предложил белорусам «вгрызаться» в европейский рынок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дальнейшую нормализацию отношений с Евросоюзом в числе важнейших внешнеэкономических приоритетов для страны, сообщает «Интерфакс».

Источник: Reuters

По его словам, улучшение европейско-белорусских отношений должно стать стимулом для белорусских компаний «вгрызаться» в рынок ЕС.

Эти реалии открывают новые возможности сотрудничества с Евросоюзом. Нельзя упустить момент. Надо буквально вгрызаться в европейский рынок, который является наиболее платежеспособным и технологичным. И это задача для всех.
Александр Лукашенко

Лукашенко добавил, что ЕС переживает непростые времена, но «смею заверить, с этими вызовами Евросоюз справится». «ЕС — это мощная опора многополярного мира. Этим все сказано», — сказал он.

Президент напомнил, что больше нет квот на поставки белорусского текстиля, есть подвижки в позиции ЕС по взаимодействию Белоруссии с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, по вступлению Белоруссии в ВТО.

Согласно опубликованной в феврале статистике, экспорт белорусских товаров в Евросоюз в 2016 году упал на треть, в том числе из-за снижения вывоза нефтепродуктов, вызванного недопоставками российской нефти.

Комментарии
12
Оксана Л
Учесть Украины с европейскими квотами вам уготована, а жаль... Вроде славяне. а ведете себя как дикие индейцы, позарившись на побрякушки и продавшие свои земли, историю, культуру...
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алекс ефимова
Вперед грызуны!!!Хватит Россию грызть....
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Валентина Хугаева
А у нас в России кто-нибудь ставит перед собой хоть какую-то конкретную задачу продвижения вперед. У нас правительство - мастера планировать на 15-20 лет вперед обеспечение каких-нибудь программ, которые через год забываются. А Лукашенко болеет за государство, за свой народ, чтобы ему жилось легче и делает это всеми доступными средствами. И не скажите опять, что Белоруссия живет за счет России.
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