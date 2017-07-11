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14:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Куйвашев решит проблемы с выплатой зарплат в Свердловской области

После жалоб жителей.

Источник: УралИнформБюро

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий оказался не единственным предприятием на Среднем Урале, работники которого испытывают проблемы с выплатой зарплаты. Об этом стало известно после того, как Владимир Путин передал главе региона Евгению Куйвашеву список обращений от жителей.

Врио губернатора Свердловской области заверил, что разберется с каждым случаем. Проводив президента России после посещения ИННОПРОМа, он подписал список поручений членам областного правительства, основанный на обращениях свердловчан. Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики региона, среди почти трех десятков поручений — решение вопросов, связанных с оценкой состояния и ремонтом многоквартирных домов, качеством коммунальных услуг, оказанием соцпомощи.

Выясняется, что в рамках недавней «прямой линии» главе государства поступило несколько сигналов, схожих с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий: люди жаловались на задержки с выплатой зарплаты на предприятиях Екатеринбурга, Белоярского городского округа, Нижней Салды, Тавды, Нижнего Тагила и других муниципалитетов.

Стоит отметить, что после вмешательства властей региона и надзорных ведомств сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий начали выплачивать долги по зарплате.

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