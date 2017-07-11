Константин Толкачев прокомментировал повышение зарплаты в два раза парламентариям Красноярска

Источник: Башинформ

«По-моему, лет пять неизменная зарплата, но я могу и ошибиться. На повестке дня повышение зарплаты депутатского корпуса республики не стоит, насколько мне известно», — сказал председатель законодательного собрания.

Константин Толкачев отметил достаточно скромное материальное обеспечение парламента.

«Мы стараемся удешевить все процессы, никогда не приглашаем коллег-юристов, не создаем авторские коллективы заключением соглашений на предмет подготовки тех или иных законопроектов, хотя в парламентах других субъектов это повсеместно встречается, — рассказал Константин Толкачев. — Мы достаточно скромны, это можно даже посмотреть, если открыть интернет и посмотреть суммы, которые направлены на содержание парламентов регионов, примерно той же численности населения, как Башкортостан».