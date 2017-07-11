Константин Толкачев прокомментировал повышение зарплаты в два раза парламентариям Красноярска
УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. На
УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. На
«По-моему, лет пять неизменная зарплата, но я могу и ошибиться. На повестке дня повышение зарплаты депутатского корпуса республики не стоит, насколько мне известно», — сказал председатель законодательного собрания.
Константин Толкачев отметил достаточно скромное материальное обеспечение парламента.
«Мы стараемся удешевить все процессы, никогда не приглашаем
Депутаты законодательного собрания Красноярского края подняли себе зарплату вдвое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в региональном парламенте. Общая сумма в среднем повысится со 100 до 200 тысяч рублей. Однако само повышение состоится лишь в случае принятия поправок в краевой бюджет. Они пока не приняты.