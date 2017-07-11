Трое человек подали документы для участия в довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода
В единый день голосования 10 сентября нижегородцы выберут депутатов Гордумы по трем одномандатным округам.
В единый день голосования 10 сентября нижегородцы выберут депутатов Гордумы по трем одномандатным округам.
Трое человек подали документы для участия в довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода.
Как сообщается в материалах на сайте избирательной комиссии Нижегородской области, двое человек идут на выборы самовыдвиженцами и еще один от партии «Яблоко».
Согласно информации, двое самовыдвиженцев: 40-летний научный сотрудника ННГУ Андрей Петров и 45-летний заведующий Ленинским филиалом ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника» Анатолий Сидорин выдвинули свои кандидатуры на округах № 31 и № 27.
В свою очередь 23-летний член «Яблока» инструктор ННГУ Олег Родин зарегистрировался по округу № 31.
На округе № 18 кандидаты в депутаты пока не выдвинуты.
Как сообщалось ранее, в июле стартовал прием документов от кандидатов на участие в довыборах в Думу Нижнего Новгорода.
Согласно информации, каждый желающий участвовать в довыборах в Гордуму должен будет в срок до 26 июля подать в избирательную комиссию все необходимые документы, а также подписи избирателей, чтобы его официально зарегистрировали.
Напомним, что в единый день голосования 10 сентября нижегородцы выберут депутатов Гордумы по трем одномандатным округам №№ 18, 27 и 31 вместо депутата Владимира Панова, который был избран в Госдуму РФ и депутатов Олега Сорокина и Александра Бочкарева, которые стали депутатами Законодательного собрания Нижегородской области.