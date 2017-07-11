Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Порошенко заявил об «очередном поражении» Кремля
Дизайн трешки: квартира с яркими акцентами в Самаре
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Джереми Реннер сломал обе руки на съемках
Российский актер Яценко получил приз фестиваля в Карловых Варах
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ рассказали, как был сбит малайзийский «Боинг»
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Трамп рассказал, как сильно давил на Путина в Гамбурге – СМИ
СМИ: Лидер "Океана Эльзы" назвал имя врага Украины
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
24Юбилей Тома Круза
14:16 (мск), источник: НТА-Приволжье

Трое человек подали документы для участия в довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода

В единый день голосования 10 сентября нижегородцы выберут депутатов Гордумы по трем одномандатным округам.

Трое человек подали документы для участия в довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода.

Как сообщается в материалах на сайте избирательной комиссии Нижегородской области, двое человек идут на выборы самовыдвиженцами и еще один от партии «Яблоко».

Согласно информации, двое самовыдвиженцев: 40-летний научный сотрудника ННГУ Андрей Петров и 45-летний заведующий Ленинским филиалом ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника» Анатолий Сидорин выдвинули свои кандидатуры на округах № 31 и № 27.

В свою очередь 23-летний член «Яблока» инструктор ННГУ Олег Родин зарегистрировался по округу № 31.

На округе № 18 кандидаты в депутаты пока не выдвинуты.

Как сообщалось ранее, в июле стартовал прием документов от кандидатов на участие в довыборах в Думу Нижнего Новгорода.

Согласно информации, каждый желающий участвовать в довыборах в Гордуму должен будет в срок до 26 июля подать в избирательную комиссию все необходимые документы, а также подписи избирателей, чтобы его официально зарегистрировали.

Напомним, что в единый день голосования 10 сентября нижегородцы выберут депутатов Гордумы по трем одномандатным округам №№ 18, 27 и 31 вместо депутата Владимира Панова, который был избран в Госдуму РФ и депутатов Олега Сорокина и Александра Бочкарева, которые стали депутатами Законодательного собрания Нижегородской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Исламское государство» объявило о гибели аль-Багдади
Сергей Лавров отчитал журналистов на министерской встрече ОБСЕ
Лукашенко предложил белорусам «вгрызаться» в европейский рынок
США провели успешные испытания систем ПРО THAAD на Аляске
60% россиян заявили об отсутствии компенсации за переработку
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
В Росгвардии назвали количество оружия на руках у россиян
Спорт
«Спартак» оказался не готов к лимиту Разбираемся, как новый лимит отразится на ведущих клубах РФПЛ
Авто
Самая крутая (и умная) Audi: онлайн трансляция премьеры новой A8 Сегодня в Барселоне рассекретят новый представительский седан Audi A8. Похоже, будет бомба. Поэтому рекомендуем следить за прямым репортажем. Наш корреспондент уже на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино Майя Турман-Хоук вошла в каст экранизации романа Луизы Мэй Элкотт «Маленькие женщины», которую готовит BBC One
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В России подешевели однокомнатные квартиры в аренду
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь