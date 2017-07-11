Лавров отчитал журналистов на министерской встрече ОБСЕ

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В начале встречи глава российской дипломатии возмутился тем, что представители СМИ столпились вокруг стола, не обращая внимания на сидящих.

Дайте мне воздуха. Вокруг стола сидят люди, а вы повернулись к ним спиной. Это не очень вежливо. Сергей Лавров Глава МИД России

Одна из журналисток не обратила внимания на замечание, перегнулась через весь стол и поднесла к Лаврову микрофон, пытаясь задать вопрос.

«Это совсем невежливо. Кто вас так воспитывал? Родители? Учителя? Они вам не говорили, что, когда председательствующий начинает говорить, лучше отойти в другое место?» — спросил министр.