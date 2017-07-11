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14:16 (мск), источник: РИА Новости

Лавров отчитал журналистов на министерской встрече ОБСЕ

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров отчитал журналистов на неформальной встрече министров ОБСЕ в Австрии, сообщает RT.

Источник: Reuters

В начале встречи глава российской дипломатии возмутился тем, что представители СМИ столпились вокруг стола, не обращая внимания на сидящих.

Дайте мне воздуха. Вокруг стола сидят люди, а вы повернулись к ним спиной. Это не очень вежливо.
Сергей Лавров
Глава МИД России

Одна из журналисток не обратила внимания на замечание, перегнулась через весь стол и поднесла к Лаврову микрофон, пытаясь задать вопрос.

«Это совсем невежливо. Кто вас так воспитывал? Родители? Учителя? Они вам не говорили, что, когда председательствующий начинает говорить, лучше отойти в другое место — спросил министр.

Ранее перед началом переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Лавров сделал замечание американским журналистам, выкрикивавшим вопросы. Глава российского МИД поинтересовался, кто учил представителей прессы манерам.

Комментарии
3
Ольга Лысенко
Де билы ... !
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Сергей Костенко
Учитесь, невежи, культуре Лаврова... Дэ пилы, для...
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Ольга Лысенко
Кавычки забыла поставить .
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