Мятежники заявили о сбитом самолете ВВС Сирии
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Действующие на юге Сирии мятежники заявили во вторник, что сбили правительственный военный самолет, сообщают западные СМИ.
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Действующие на юге Сирии мятежники заявили во вторник, что сбили правительственный военный самолет, сообщают западные СМИ.
Так, по словам представителя одной из оппозиционных группировок, «самолет был сбит и рухнул на подконтрольной Дамаску территории. Данных о пилоте у нас нет».
В сообщениях отмечается, что инцидент произошел близ района на юге Сирии, в котором недавно вступил в силу режим прекращения огня.