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14:07 (мск), источник: Интерфакс

Мятежники заявили о сбитом самолете ВВС Сирии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Действующие на юге Сирии мятежники заявили во вторник, что сбили правительственный военный самолет, сообщают западные СМИ.

Так, по словам представителя одной из оппозиционных группировок, «самолет был сбит и рухнул на подконтрольной Дамаску территории. Данных о пилоте у нас нет».

В сообщениях отмечается, что инцидент произошел близ района на юге Сирии, в котором недавно вступил в силу режим прекращения огня.

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