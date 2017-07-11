Крым готов возобновить связи с ЮНЕСКО

Источник: РИА "Новости"

Она напомнила, что под эгидой ЮНЕСКО в Крыму находится только музей-заповедник «Херсонес Таврический», но на статус объектов Всемирного культурного наследия также претендовали Ханский дворец в Бахчисарае, комплекс пещерных городов, Генуэзская крепость в Судаке.

«В связи с тем, что Крым перешел в Россию, ЮНЕСКО отказалось работать с Крымом. Они в данном случае заложники политической ситуации, но мы свои объекты сохраняем, мы их все равно готовим и верим в то, что в любом случае все станет на свои места. Мы оптимизма не теряем», — сказала Савченко.

Депутат подчеркнула, что сожалеет о том, что столь авторитетная международная организация, как ЮНЕСКО, вынуждена считаться с «политическими глупостями», которые исходят от тех, кто противится признать законное волеизъявление крымчан по воссоединению с Россией.